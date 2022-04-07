الإسكندرية تستقبل السفينة «Artania» القادمة من مالطا وعلى متنها 690 سائحا

المحافظ توفير جميع سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة

الإسكندرية تستقبل السفينة «Artania» القادمة من مالطا وعلى متنها 690 سائحا
مها يونس

مها يونس

11:49 م, الخميس, 7 أبريل 22

استقبلت شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، السفينة السياحية “Artania” القادمة من مالطا، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية ، والتى تقل على متنها عدد 690 سائحا طاقم السفينة و499، وذلك لزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية.

جريدة المال

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على توفير جميع سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان دخول وخروج السائحين من وإلى الإسكندرية بيسر وآمان.

جريدة المال

وطلب المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.

جريدة المال

وفي هذا الصدد، قامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالورود، إضافة إلى النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وذلك وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر أن تكمل السفينة رحلتها إلى دولة قبرص.

جريدة المال

وكان في استقبال السفينة السياحية اللواء بحري حسام الرويني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، واللواء حسام الصغير مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وعدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

جريدة المال
مها يونس

مها يونس

11:49 م, الخميس, 7 أبريل 22