«الإسكندرية» تستقبل السفينة الفرنسية «Le Bougainville» وعلى متنها 274 سائحا

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة السياحية Le Bougainville على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، وعلى متنها 159 سائحا، بالإضافة إلى 115 من طاقم الخدمة، وهي السفينة الثالثة التي يتم استقبالها بالإسكندرية هذا الأسبوع.

استقبال السائحين بميناء الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تقديم كل ما يساعد في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة ، وذلك بالتنسيق الكامل بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، والجهات المعنية الأخرى.

واستقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، وحسام غريب مدير المراسم بميناء الإسكندرية، الوفود السياحية التي تقلها السفينة بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية.

كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين الذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

ويذكر أن الإسكندرية استقبلت خلال الثلاثة أيام الماضية ، السفينة السياحية “أزامارا كويست ” المالطية، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني، والسفينة السياحية المالطية آزامارا جورني القادمة من تركيا، بالإضافة إلى سفينة اليوم القادمة من اليونان.

وقد شدد محافظ الإسكندرية على المختصين بالمحافظة بضرورة التنسيق مع المعنيين بالعالم التاريخية والأثرية لاستمرار رفع درجة الاستعداد والظهور بالمظهر الجمالي اللائق أمام السائحين.