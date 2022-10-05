الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية آيلاند سكاي وعلى متنها 171 راكبا

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، صباح اليوم، الباخرة السياحية آيلاند سكاي Island Sky وعلى متنها 100 سائح من جنسيات مختلفة و71 طاقم السفينة، وذلك على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير جميع سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة.

وأكد المحافظ على التنسيق مع المختصين لتسهيل دخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وأمان، مشددا على توفير كل سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بأعلام مصر، وتقديم النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.

وكان في استقبال السفينة، اللواء بحرى حسام الروينى نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، واللواء بحرى هشام أبو العز نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للاستثمار، واللواء بحرى عمرو عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والأستاذ حسام غريب مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.