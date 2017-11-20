الإسكندرية تستقبل أول اختبار لأمطار الشتاء .

مها يونس : شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين هطول أمطار خفيفة ، انتهت معظمها قبيل فترة الظهيرة، في أول اختبار لنشاط أمطار الشتاء.



ولم تشهد هذا العام هطول أمطار غزيرة تُحسب ضمن إختبار سلامة طرق المدينة ومدى جاهزية أجهزتها لإستيعاب الأمطار دون وقوع كوارث كالمعتاد، كنحو ما شهدته محافظة الإسكندرية بالشتاء قبل الماضي، من كوارث إنسانية في أول نشاط لهطول الأمطار ، بالتزامن مع تولي مقاليد المحافظة هاني المسيري. وينتظر مواطنو الثغر تقييم محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان من خلال إستعداداته لنوات شتاء 2017 لضمان مرور موسم الأمطار دون خسائر على غرار شتاء 2016.



وكان “سلطان” قد صرح لـ “المال” مُسبقاً مدى استعداد أجهزة المحافظة لإستيعاب نوات الشتاء من خلال سلامة الطرق وتطهير الشنايش ورفع درجة إستعداد شركة الصرف الصحي من خلال الدفع بعدد من سيارات الشفط بالمناطق الساخنة والمعروفة بغرقها كل شتاء، فضلاً عن فتح مصبات الكورنيش لمنع تراكم المياه، وتعطل حركة المرور .



وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد خلال زيارته للإسكندرية مؤخراً، على مدى إستعدادات كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الشتاء.



وأشار “إسماعيل” إلي أن هناك تعليمات بالتعاون مع جميع المحافظات المجاورة للإسكندرية في حالة التعرض لسيول شديدة لتقليل الآثار المترتبة علي أي أحداث طارئة .

وعلى صعيد أخر شهدت إستعدادات شركة الصرف الصحي رفع درجة الإستعداد القصوى من خلال مراجعة خطة تمركز سيارات الطوارئ و معدات الصرف التابعة للشركة في المناطق الحيوية والحرجة بالمحافظة والتأكد من توافر العاملين عليها بشكل مستمر، مع ضرورة وضع مولدات كهرباء إحتياطية في حالة إنقطاع الكهرباء وخاصة في الأماكن الأكثر إحتياجا، وذلك حتي نهاية فصل الشتاء.



وكان قد أصدر المحافظ قرارا بتكليف اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب ، بإدارة التعامل مع منظومة مياه الأمطار بالمحافظة ، وذلك بإستقبال الإنذار ورفع أوضاع الإستعداد وتنفيذ خطة الإنتشار لجميع سيارات ومعدات المنظومة بما في ذلك السيارات المتاحة ، وأن تكون شركة الصرف الصحي هي المسئولة عن أعمال الإصلاح والصيانة والتشغيل والإمداد بالوقود لهذه المعدات طوال موسم الأمطار ٢٠١٧/ ٢٠١٨ إعتبارا من أول أكتوبر ٢٠١٧ وحتى نهاية مارس ٢٠١٨ .