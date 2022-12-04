«الإسكندرية» تستعرض أعمال خطة شركة مياه الشرب فى أحيائها

كشف تقريرأصدرته محافظة الإسكندرية عن تكلفة مشروعات شركة مياه الشرب بالثغر فيما يخص مد الخطوط وإحلال وتجديد الشبكات بمناطق «غرب الإسكندرية» والبالغة 25.9 مليون جنيه، والتى تشمل إحلال وتجديد خطوط المواسير بأقطار «4، 6، 12» ضمن المشروع القائم بطريق حسن علام والطريق الدولية، نجع هليل، ومشروع المستشفى السعودى الألمانى بإجمالى أطوال 18.2 كيلومتر.

وأشار التقرير إلى قيام شركة مياه الشرب بمواصلة أعمالها «جنوب المدينة» بتكلفة 30.9 مليون جنيه والتى تخدم حوالى 5000 نسمة، وتشمل إحلال وتجديد مواسير بلاستيك قطر 12 بطريق البتروكيماويات بمدخل منطقة عبد القادر بطول 5 كيلومترات.

يأتى ذلك بالإضافة إلى إحلال وتجديد مواسير بلاستيك أقطار «6.12”وترحيل الخطوط التابعة لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بخط الطريق الصحراوي، وقرية الجزائر والعقارية بإجمالى أطوال 14.5 كيلومتر، فضلا عن مشروعات «وسط وشرق المدينة» والتى تشمل إحلال وتجديد خطوط المواسير بقرى أبيس بإجمالى أطوال 1.7 كيلومتر.

ووفقا للتقرير تم الانتهاء من تنفيذ خط صلب قطر 1200 مم داخل محطة السيوف، وكذلك الربط على الطلمبات العكرة لمحطة المعمورة لتغذية محطة النزهة، عن طريق الخطوط العكرة الجديدة، التى تم تنفيذها أثناء تنفيذ محور المحمودية لتغذية التوسعات العمرانية الجديدة، على غرار مشروعات «بالم هيلز، مروج، مشروعات التوسعات العمرانية خلف مطار النزهة، بتكلفة بلغت نحو 5.5 مليون جنيه، والتى تخدم حوالى 700 ألف نسمة.

كما تم الانتهاء من ترحيل خط مواسير خرسانية بقطر 1000 مم وإحلالها بخط بولى إيثيلين قطر 120 مم نتيجة لتعارضه مع كوبرى طريق حسن علام الجديد، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل محطة النزهة من أعمال ترميم المنشآت المائية لرفع كفاءتها وتلافى ملاحظات وزارة الصحة ووزارة البيئة، مما ساهم فى تجديد اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه للمحطة.

ووفقا للتقرير تم الانتهاء من معالجة وترميم وتجديد واجهات المركز الرئيسى للشركة وترميم الأسطح لإعادة تركيب خلايا الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد 2 طلمبة برافع منطقة الدخيلة وذلك لرفع الضغوط وتحسين الخدمة بمنطقة العجمي، بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيه.

أما على صعيد المشروعات القومية فتشارك شركة مياه الشرب فى مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى «المشروعات ذات الأولوية الأولى ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز برج العرب بالإسكندرية ومركزى كفر الدوار وأبو المطامير فى البحيرة.

وعدد التقرير الأعمال التى تقوم بها شركة مياه الشرب بمركز برج العرب بالإسكندرية والتى شملت إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات المياه بمواسير أقطار «4،6،8،12» بقرية أبو صير، بهيج، برج العرب القديم، الغربنيات بمراكز برج العرب، وذلك بإجمالى أطوال 67.2 كيلومتر، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ 75 توصيلة بنجع العصافرة، وجار التجهيز لبدء العمل بقرية السلام.

ويشهد مركز أبو المطامير تنفيذ 125 توصيلة بالوحدة المحلية آدم وقرية عزام، كما تم الإنتهاء من تنفيذ %50 من أعمال إنشاء محطة تنقية مياه شرب بتقنية حديثة وبطاقة تصميمية 10.000متر مكعب باليوم، وذلك لخدمة أهالى قرى فرع الشعرين وتوابعها.

وتم الانتهاء من تنفيذ %55 من توسعات رافع كوم أمبو لتحسين الضغوط لقرى «محمد متولى الشعراوي،الصديق الجديدة، عبد العظيم أبو العطا»، وكذلك الانتهاء من %42 من توسعات رافع مياه الكيلو 58 لتحسين الضغوط بقرية الشعراوي.

أما على صعيد مركز كفر الدوار، فتم مد شبكات مواسير بأطوال 14.8 كيلو متر بقرى الحاجر، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 274 توصيلة منزلية بقرى الأمل وأبو النوم وأبيس الرابعة.