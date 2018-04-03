الإسكندرية تستعد لشم النسيم والموسم الصيفي

مها يونس ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندريوفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، والإستماع إلي الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل ا

مها يونس

ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري

وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، والإستماع إلي الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.

لفت سلطان إلى أن هناك عدة مناسبات تستقبلها المحافظة وتحتاج لإستعدادات كثيفة، أقربها أعياد الربيع وشم النسيم يعقبها حلول شهر رمضان المعظم ثم بداية موسم الصيف

وطالب بالجدية في العمل وتكثيف الإستعدادات خاصة بالشواطئ وتكثيف المراقبة عليها ، وتنظيم وتسهيل العملية المرورية ، نظرا لزيادة أعداد زائري الثغر خلال تلك الفترة.

كما كلف رؤساء الأحياء والتنفيذين بالإستمرار في رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة ومستوى النظافة، والعمل علي ظهور المحافظة بشكل مشرف

وأوضح أن الهدف هو الحفاظ على المستوي الجيد للمحافظة في كافة المجالات والقطاعات .

وشدد “سلطان” على مسئولي شركات الغاز المسئولين عن تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بالإسكندرية بتنظيم العمل وعمليات الحفر وتحديد المواعيد والتنسيق مع إدارة المرور خاصة بالشوارع الرئيسية، وذلك لإنجاز أعمال المشروع

ودعا لعدم توقف المشروع خلال فترة الأجازات والموسم الصيفي ، فضلاً عن عدم تعطيل وإعاقة الحركة المرورية في الفترة التي تشهد بها المحافظة كثافة مرورية عالية.

حضر المجلس التنفيذي اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، العميد علاء العويني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، المقدم هشام عطا الله هيئة الرقابة الإدارية ، وكلاء الوزارة ومديري المديريات، رؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، رؤساء الأحياء ، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.