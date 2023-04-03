الإسكندرية تستضيف ملتقي توظيف النقل الدولي والملاحة

تنظم كلية النقل الدولي والدولي واللوجستيات بالإسكندرية اليوم مؤتمر ومعرض تدريبي بالمشاركة مع العديد من شركات النقل الدولي والملاحة، وجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية.

وقال مصدر مسئول بكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن الدورة الخامسة التى يتم من خلالها تنظيم الاجتماعات الثنائية بين طلاب الكلية وشركات النقل والملاحة.

وأوضح أن أهم الشركات المشاركة بالمؤتمر ميسكو للملاحة، والهندسية للحاويات، وماهوني للملاحة ،و إيجي مار للملاحة، ولات للملاحة، ونوسكو لأعمال النقل ، وأيس اليكس، وشركة concentrix لأعمال التوظيف.



وتعد كلية النقل الدولى واللوجستيات كيانا محترفا ومتخصصا فى تدريس اللوجستيات بصفة عامة وما تحويه من ادارة سلاسل الامداد ادارة لوجستيات التجارة الدولية وادارة لوجستيات النقل الدولي والتجارة والصناعات ذات الصلة، حيث تعد الكلية مركز تعليمي وبيت خبرة للتميز فى مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشتمل المسارات الوظيفية لخريجى الخدمات اللوجستية على مجموعة واسعة من المجالات الوظيفية وهي تخطيط وتحليل اللوجستيات، وإدارة النقل، وإدارة عمليات المخزن، وإدارة الواردات والصادرات، وتخطيط ورقابة المخزون، والمشتريات وإدارة الموارد، وإدارة الخدمات اللوجستية الدولية.