«الإسكندرية» تستضيف معرض اجري بلازا السنوي لتقنيات الزراعة الحديثة

استضافت محافظة الإسكندرية “اليوم” معرض اجرى بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة المقام بأحد فنادق وسط المدينة بسموحة.

وشاركت قرابة 120 شركة ” عالمية , ومحلية ” وبرعاية شركة ” باير العالمية العاملة فى مجال وقاية المزروعات , وفعاليات المعرض خلال أيام العرض من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

واشترطت الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض خلال العام الجاري على الشركات المشاركة بالفعاليات، أن تكون جميع المعروضات خلال الفعاليات خصوصا ” الأسمدة , المبيدات , البذور ” مسجلة بوزارة الزراعة كل فيما يخصه ولا يتم عرض مبيدات الصحة العامة لكون المعرض زراعيا.

كما شارك بالمعرض الأجهزة الرقابية على الأسمدة والمبيدات والبذور لها خلال فعاليات المعرض على دورته خلال العام الجاري، حيث تم تخصيص غرفة عمليات لمراقبة عرض المنتجات المعروضة وفق بروتوكول مع وزارة الزراعة تتضم الغرفة المخصصة أعضاء عن ” الرقابة على المبيدات , الرقابة على الاسمدة والمخصبات الرقابة على البذور والتقاوى “.

واعتبرت الشركة المنظمة أن تواجد الأجهزة الرقابية بالمعرض سيكون له دور فاعل فى حماية ورعاية المزارع الصغير من عرض منتجات غير مسجلة , ولديهم تعليمات بتحرير محاضر فورية للمشاركين إذا تم عرض منتجات غير مسجلة، إضافة إلى إنهاء علاقة الشركة بالشركة المنظمة ” عالم الزراعة ” فيما يخص المعارض التى تنظمها الشركة بعد ذلك.

وقد حققت تلك الضوابط رواجا كبيرا للمعرض , ونال ثقة زواره من التجار والمزارعين , وحققت الدورة الثالثة 2021 نجاحا كبيرا .

وحقق معرض اجرى بلازا نجاحات كبيرة خلال العام الأول 2019 مما كان له أبلغ الأثر فى تحقيق نفس النجاح خلال فعالياته فى الدورة السابقة, وحققت الزيارات نحو 13 ألف زائر خلال الفعاليات.

ويتم تنظيم المعرض بالتعاون مع شركة باير الألمانية وشركة السلام الدولية فى تطبيق جميع الاشتراطات المعمول بها للوقاية من جائحة كورونا.