الإسكندرية تستضيف مؤتمر تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد جمعية الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT)، مؤتمرا تحت عنوان “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط” الأحد 16 يوليو 2023 في أحد فنادق الإسكندرية، ضمن فعاليات مشروع ENI CBC MED MAIA-TAQA الممول من الاتحاد الأوروبي.

يهدف مشروع MAIA-TAQA إلى تعزيز الابتكار في حلول كفاءة الموارد، مع التركيز بشكل خاص على مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يوفر منصة لخبراء الصناعة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لمشاركة الأفكار ومناقشة الفرص واستكشاف أوجه التعاون في هذا المجال الحرج.

يتضمن المؤتمر جلسات وعروض تقديمية من قبل متحدثين متميزين لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بحلول كفاءة الموارد، وأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات وأطر السياسات في كفاءة الموارد.

كما يوفر الحدث أيضًا فرصة ممتازة للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وإقامة شراكات جديدة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة.