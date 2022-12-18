الإسكندرية تستضيف المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عن استعداد شاطئ إسحاق حلمي للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامته خلال الفترة من 20 – 30 ديسمبر الجاري، وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023 والتي ستقام فى الإمارات.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه وفخره باختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم (الشاطئية) لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة هذه الفعالية الرياضية الهامة، مؤكدا دعمه الكامل للأنشطة الرياضية وتمنياته للمنتخب المصري بالتوفيق؛ حيث من المقرر أن يلعب خلال تلك الفترة 3 مباريات ودية مع المنتخب الكويتي.

ووجه المحافظ؛ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد بضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة ، لافتا إلى أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

وأكد الشريف أن أهالي الإسكندرية وزوارها يمكنهم حضور المباريات وتشجيع منتخبنا الوطني خلال التدريبات، ومشاهدة المباريات بين المنتخب المصري والمنتخب الكويتي أيام 25-27- 29 ديسمبر الجاري مجانا وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المباريات علي صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن توفر اي جهد لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها، مؤكدا أن شاطئ إسحاق حلمي يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفاعليات الرياضية عليه بكل سهولة.

وأشار “رشاد” إلى أن شاطئ إسحاق حلمي شهد أكثر من فاعلية رياضية حيث أقيمت عليه المباراة الودية بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب دولة الإمارات في مايو 2022، كما أقيم في أغسطس ٢٠٢٢ مباراة بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب غانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موزمبيق ٢٠٢٢، وكذلك مهرجان الرياضة للجميع بإشتراك ٨٠٠ رياضي من ٣٠ ناديا ومركز شباب في سبتمبر 2022.