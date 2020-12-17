الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر مارس المقبل

توطين التكنولوجيا العالميه فى مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد اهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن المؤتمر يركز علي النمو الأخضر والتخطيط الحضري الذكي، ونماذج التمويل والأعمال، والسياحه الخضراء،والاقتصاد الدوار، والحوكمه البيئية، ودبلوماسية المناخ، والبصمة البيئية، والاقتصاد الاخضر، والمدن الذكيه والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.

تنطلق في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلي 8 مارس المقبل فاعليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، والذي ينظمه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال بالتعاون مع معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا ومعهد “zero” مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقة والموارد بالهند والرابطة العالمية للوقود الحيوي بإنجلترا.

وقالت الدكتوره مني فؤاد إبراهيم الرئيس التنفيذي ومؤسس المؤتمر، إن الدعوة للمؤتمر تعد الأولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن المؤتمر يحظى بحضور كبري الشركات العالمية التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في تدوير جميع أنواع المخلفات بإنجلترا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا والبرازيل والإمارات، بالإضافة إلي العديد من المراكز البحثية والجامعات الإقليمية.

نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات

وأضافت مني فؤاد، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي، مشيرة إلي أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور ليز جودوين رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين مدير معهد الادارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلي نخبة من الخبراء العالميبن لإعاده تدوير المخلفات ( الإلكترونيه – البناء – الطبية – الزراعية- البلاستيك والمعادن).

وأعلن المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، أن المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات المزمع عقده مطلع مارس المقبل يستهدف ربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات، وصناع القرار والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والشركاء الإستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة النفايات.

وكشف المركز في بيان اليوم، أن المؤتمر يشارك فيه المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والصناعية لتعزيز التعاون المتبادل، مع التركيز الرئيسي على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية مثل اتفاقية باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الاتفاق الأخضر الأوروبي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، فيما يستهدف المؤتمر خلال فتره انعقاده تحديد التحديات التقنيات والبيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، بالإضافة إلي خلق جيل جديد من رواد الأعمال يساهم فى تنمية القطاع الصناعى، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وخلق فرص استثمارية .

وقالت الدكتورة مني فؤاد إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، إن توطين التكنولوجيا العالمية فى مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن المؤتمر يركز علي النمو الأخضر والتخطيط الحضري الذكي، ونماذج التمويل والأعمال، والسياحة الخضراء ،والاقتصاد الدوار، والحوكمة البيئية، ودبلوماسية المناخ، والبصمة البيئية، والاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.



وكشفت مني فؤاد، أن محاور المؤتمر تناقش، التقنيات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلي الاقتصاد الدوار والمناخ الأخضر، والإبداع والابتكار البيئي والأعمال الخضراء، بالإضافه إلي الثورة الصناعية الرابعة وإستراتيجيات “صفر مخلفات”، مع التركيز علي الطاقة المتجددة والبصمة البيئية والنمو الأخضر.



الجدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه، الدكتور داريك سيمث الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمخلفات وإعادة التدوير، بواشنطن، والدكتورة ليزا مارتن الرئيس التنفيذي المحدودة لإدارة المخلفات بنيوزيلندا Nz، والدكتور ألكسندر روشلتز ممثل شركة إيكوتيك الرائدة عالميا في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والدكتورة ليزا ماريا . أودونوهيو مؤسس والرئيس التنفيذي فوتيشنك، أيرلندا شركة رائدة عالميا في إعادة تدوير شاشات lcd، والدكتورة آن وولفريدج الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة خدمات السلامة المستقلة المحدودة بإنجلترا والرئيس التنفيذي للعمليات في بيك HSE المحدودة، بالمملكة المتحدة ولديها خبرة 20 عاما في إدارة المخلفات الطبية.