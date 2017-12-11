الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء‎

تستضيف محافظة الإسكندرية المؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء، والذي يعقد تحت شعار “العالم متصل ” برعاية ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 14-17 ديسمبر الحالي، و ينظمه مجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، بالتعاون مع منظمة “اتصال”، و”جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE”، وبمشاركة مكتبة الإسكندرية ، وأكاديمية البحث العلمي و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

و يضم المؤتمر العديد من الأنشطة المختلفة التي تشمل المحاضرات التفاعلية، وورش العمل التي تستهدف طرح كل ما هو جديد تحت مظلة إنترنت الأشياء والمدن الذكية، بالإضافة لنهائيات تحدي مصر لإنترنت الأشياء والمقامة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.

قال حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال إنه سيتم افتتاح المؤتمر يوم 14 ديسمبر 2017 بمجمع الإبداع ببرج العرب، و تعقد باقي الفعاليات والجلسات خلال الفترة من 15 الى 17 ديسمبر بمكتبة الأسكندرية، و تدور جلسات المؤتمر ونقاشاته حول العديد من المتطلبات، والتحديات والمشكلات التي تواجه تطبييق هذه التكنولوجيا الحديثة في مصر و خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، و في المدن والمشروعات اللوجيستية المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك للتعرف على المقترحات و الحلول الفعالة والعملية، و كذلك التعرف على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

و تضم قائمة المشاركون في المؤتمر بين رواد الصناعة من ممثلي الشركات الكبرى العاملة في مجال إنترنت الأشياء، ورواد البحث العلمي من الأساتذة و الباحثين، بالإضافة الى ممثلي الحكومة.

و يتبنى المؤتمر العالمي للإنترنت الأشياء في نسخته الأولى هذا العام رؤية خاصة بتفعيل إنترنت الأشياء في نطاقين واسعين هما : “المدن الذكية” و “اللوجيستيات الذكية”.

ويقع الاختيار هذا العام على هذين المجالين تحديداً تماشياً مع التوجهات العالمية و التطبقات المستحدثة في مجال إنترنت الأشياء و التي تؤثر يشكل كبير على بناء المدن الذكية، و تطوير وسائل النقل و المواصلات؛ خاصة وأن هناك نماذج قائمة و ناجحة لمدن و موانيء عالمية وشركات كبرى قامت بالتحول إلى الاتصال الكامل و الذكاء الكافي للارتقاء بمستوى المعيشة و الرفاهية و زيادة ومضاعفة الإنتاجية.

