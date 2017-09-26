الإسكندرية تستضيف احتفالية عالمية لتنشيط السياحة

دعاء محمودتقيم شركة ألكسندرا دايف احتفالية عالمية بيوم السياحة العالمي يوم 30 سبتمبر الحالي، وسيتم استضافة عدد من السائحين الأجانب، والشخصيات المهمة من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة وعدد كبير من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصر

دعاء محمود

تقيم شركة ألكسندرا دايف احتفالية عالمية بيوم السياحة العالمي يوم 30 سبتمبر الحالي، وسيتم استضافة عدد من السائحين الأجانب، والشخصيات المهمة من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة وعدد كبير من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وباستضافة محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان.





وأشار الدكتور أشرف صبرى، رئيس مركز الغوص بشركة ألكسندرا دايف ومنظم الاحتفالية، خلال المؤتمر، إلى أن الاحتفالية سوف تنطلق ظهر السبت الموافق 30 سبتمبر من قلعة قايتباى، لافتًا إلى أنه تم تنظيم الاحتفالية بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، ويشارك فى الحفل 50 شابًّا وشابة تم اختيارهم بعناية من كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكنرية.

تهدف الاحتفالية إلى تنشيط السياحة وإلقاء الضوء على أهمية الآثار الغارقة بالإسكندرية.

وأضاف صبرى أنه تم تدشين أول مركز للغوص بالمدينة، وهو الأمر الذى يلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا فى ترويج سياحة الغطس بالإسكندرية، ويخلق نوعًا من الوعى لدى المجتمع المحلى والدولي بوجود مدينتين غارقتين ترجع أصولهما إلى العصور الفرعونية والرومانية بقاع الميناء الشرقية لمحافظة الإسكندرية بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تمتلك مجموعة من المقومات التي تجعلها مقصدًا سياحيًّا مهمًّا وكانت عاصمة السياحة سابقًا، ويجب أن تعود لمكانتها السابقة.

وتابع أنه خلال الاحتفالية سيتم إلقاء الضوء على مدينة الإسكندرية الغارقة “كليوباترا”، والكشف عن العديد من الآثار المدفونة التي تم اكتشافها مؤخرًا، والتي يمتلئ بها قاع البحر المتوسط منذ أكثر من آلاف السنين، كما سيتم تنظيم مسيرة ضخمة للملكة كليوباترا بزيها الفرعوني وسط حاشيتها على مسافة 500 متر على كورنيش الإسكندرية، انطلاقًا من قلعة قايتباي إلى مركز الغطس المقام في الميناء الشرقي بالإسكندرية، وسيصاحب المسيرة عدد من وسائل الإعلام العالمية التي تُولي الحدث اهتمامًا كبيرًا مثل قناة ديسكفري وناشيونال جيوجرافيك وغيرهما، بالإضافة إلى عدد من القنوات المحلية، كما سيتمكن أهالي الإسكندرية من مشاهدة الحدث، وتختتم الفاعلية بعرض للألعاب النارية من القوات البحرية المصرية بكورنيش الإسكندرية.