الإسكندرية تستضيف احتفالية اليوم البحرى العالمى

معتز محمود تستضيف مدينة الإسكندرية، احتفالية اليوم البحرى العالمى 2017، التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمقرها الرئيسى بأبى قير، يوم الخميس المقبل. ويعد اليوم البحرى هو يوم رسمى للأمم المتحدة يقام سنوياً بهدف التركيز على أهمية النقل البحرى والأنشطة الب

معتز محمود



تستضيف مدينة الإسكندرية، احتفالية اليوم البحرى العالمى 2017، التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمقرها الرئيسى بأبى قير، يوم الخميس المقبل.



ويعد اليوم البحرى هو يوم رسمى للأمم المتحدة يقام سنوياً بهدف التركيز على أهمية النقل البحرى والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء فى الجهود العالمية، لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية.

يُشار إلى أن موضوعات اليوم البحرى العالمى 2016 و2017، هى استكمالا لبعضها البعض ويمكن اعتبارها استجابة لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

فموضوع عام 2016 كان “الشحن لا غنى عنه للعالم”، وكانت الرسالة أهمية الشحن فى دعم واستدامه المجتمع العالمى يعطى عمل المنظمة البحرية الدولية أهمية تصل إلى ما هو أبعد من الصناعة نفسها.

وموضوع العام الجارى 2017 هو “الربط بين السفن والموانئ والإنسان” وهو يركز على مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للإستثمار فى نهج مشترك بما فى ذلك تيسير النقل البحرى والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحرى.



ويعمل على تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية، لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة فى هذه المجالات.

ويهدف الاحتفال إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحرى وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، وتوحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية.

كما أن قائمة المدعويين تشمل كلا من اللواء على عشماوى قائد المنطقة الشمالية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأجنبية بالإسكندرية، فضلاً عن رؤساء مجلس إدارة الموانئ المختلفة والشركات المختصة بصناعة النقل البحرى.