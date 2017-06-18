الإسكندرية تستثمر5 مليارات جنيه فى منطقة صناعية ولوجيستية

تتفاوض مع المحافظة لتخصيص 200 فدانمعتز محمودقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إنه تم بدء إجراءات إنشاء منطقة صناعية متكاملة بالمحافظة عبارة عن منطقة لوجيستية وبورصة سلعية، باستثمارات متوقعة 5 مليارات جنيه.وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية، أن هنا

تتفاوض مع المحافظة لتخصيص 200 فدان



معتز محمود

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إنه تم بدء إجراءات إنشاء منطقة صناعية متكاملة بالمحافظة عبارة عن منطقة لوجيستية وبورصة سلعية، باستثمارات متوقعة 5 مليارات جنيه.

وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية، أن هناك مفاوضات جادة مع محافظة الإسكندرية لتخصيص من 150 – 200 فدان لإقامة المشروع، لافتاً إلى أن الاستثمارات ستكون مفتوحة ومتاحة أمام جميع المؤسسات المالية والبنوك الراغبة فى المشاركة بها.

يأتي ذلك بعد أن عدلت غرفة تجارة الاسكندرية من مشروع المنطقة اللوجيستية التي تعتزم تنفيذه بالمحافظة لتكون منطقة صناعية متكاملة، بدلا من المخطط السابق والذي كان يقضي بأن تكون مجرد منطقة لوجيستية بالقباري “غرب الإسكندرية”.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية، يمكن استثمار الأموال التى تملكها الغرف فى مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم التركيز فى المنطقة الجديدة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لاقامة مشروع يتناسب مع الاسكندرية فى إطار التخطيط لمائة عام قادمة.

وأوضح الوكيل أنه تم توقيع عقد نحو 150 فدانا مع الإسكندرية فى عهد المحافظ الأسبق هانى المسيرى لإنشاء منطقة لوجيستية، إلا أنه تم اقتطاع اجزاء منها، لتكون تابعة لمشروع غيط العنب السكني الذي تنفذه عدة جهات حكومية، وبالتالي أصبحت مساحة الأرض بوضعها الحالى لا تتناسب مع المشروع الذى نطمح لتحقيقه.

