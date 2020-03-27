الإسكندرية تزيل سوقا عشوائية ضمن حملة لمتابعة إجراءات الوقاية من «كورونا»

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم عن عدد من الإجراءات ضمن حملتها لمتابعة الشوارع و التأكد من تنفيذ الخطوات الوقائية من فيروس كورونا . و قالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة…

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم عن عدد من الإجراءات ضمن حملتها لمتابعة الشوارع و التأكد من تنفيذ الخطوات الوقائية من فيروس كورونا .

و قالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، قام حي وسط أمس الخميس بدفع حملة صباحية مكبرة بشوارع الحي.

و أضافت أن الحملة توجهت إلي شوارع السلطان حسين و بنى العباس و الفراعنة و المنارة.