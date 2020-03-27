الإسكندرية

الإسكندرية تزيل سوقا عشوائية ضمن حملة لمتابعة إجراءات الوقاية من «كورونا»

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم عن عدد من الإجراءات ضمن حملتها لمتابعة الشوارع و التأكد من تنفيذ الخطوات الوقائية من فيروس كورونا . و قالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة…

محمود خاطر 2:27 م, الجمعة, 27 مارس 20 2:27 م, الجمعة, 27 مارس 20

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أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم عن عدد من الإجراءات ضمن حملتها لمتابعة الشوارع و التأكد من تنفيذ الخطوات الوقائية من فيروس كورونا .

و قالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، قام حي وسط أمس الخميس بدفع حملة صباحية مكبرة بشوارع الحي.

و أضافت أن الحملة توجهت إلي شوارع السلطان حسين و بنى العباس و الفراعنة و المنارة.

و أشارت إلى أنه خلال الحملة تم التحفظ على عدد من عربات الطعام المتنقلة، وإزالة سوق عشوائية أمام سور المنارة، بالإضافة إلى رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها.

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بقلم محمود خاطر

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