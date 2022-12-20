الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع توقعات «الأرصاد الجوية»

شهدت محافظة الإسكندرية الساحلية أجواء شتوية ممطرة منذ صباح اليوم، صاحبتها رياح متوسطة وسماء ملبدة بالغيوم، وسقطت الأمطار على جميع أنحاء المحافظة ولكن دون إعاقة في الحركة المرورية.

وفي هذا الصدد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40_ 50%).

وكلف المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.