الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

مها يونس:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية وشركات المرافق خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء والمديريات الخدمية على مدار الـ24 ساعة.



وشدد سلطان على مسئولي التموين بالثغر بتكثيف المرور والتفتيش على المحلات للتأكد من سلامة اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات، ورفع الشوادر المصرح بها أمام المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة أول أيام العيد، وإلزام أصحابها بالنظافة وإعادة الشيء لأصله، إضافة إلى توفير السلع التموينية والخبز وأنبوبة البوتاجاز والوقود ومتابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.



وكلف رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عمليات البناء المخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية داخل مجلد التراث، والقيام بحملات أمنية لإزالة الإشغالات المتواجدة بنهر الطريق والأرصفة والميادين خاصة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة.



إضافة إلى قيام مديرية الزراعة بمراجعة موقف ونظافة حديقة الحيوان والحدائق العامة والخاصة بنطاق الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق المركزية ، وتكليف شركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالمحافظة بضرورة التنسيق بينهم ورفع درجة الإستعداد القصوى لرفع مخلفات القمامة من للشوارع والميادين والمحطات الوسيطة وعدم تراكمها خلال أيام العيد.



وعلى صعيد القطاع الصحي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية إنتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ والمتنزهات العامة.



إضافة إلى قيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة إجازة العيد، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الأطقم المناوبة من نائبي مديري المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة ، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.



وفيما يخص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لفت إلى ضرورة قيام الإدارة بالمرور على الشواطئ خاصة الشواطئ المجانية وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين، وتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين “الجيت سكي والغطاسين وغيرها” بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.



وفيما يخص قطاع النقل العام، شدد سلطان على انتظام حركة الأتوبيسات وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب حركة الزائرين، فضلا عن نظافة حرم الترام، وتدعيم خاص للمتنزهات العامة والشواطئ وأماكن استقبال الزائرين، إضافة إلى توفير تذاكر سفر المعاديين من الإسكندرية إلى المحافظات الأخرى والقضاء على التكدس بمحطات القطارات داخل الإسكندرية والمغادرة منها.

ومن المُقرر قيام مشروع محطات الركاب بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات لمباحث المرور لظبط المخالفين، وخطة مرور للمواقف وعمليات الالتزام بأماكن انتظار السيارات والتنسيق مع إدارة المرور في هذا الشأن.



فيما أكد المحافظ على إنارة جميع الشوارع والكباري والأنفاق والميادين أثناء الليل وإصلاح الأعطال التي تخص أعمدة الإنارة، ورفع درجة الإستعداد للفنيين والمختصين بشركات الصرف الصحي والمياه والكهرباء لحل أية مشكلات في حينها، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد لسيارات الإطفاء، وقيام إدارة الحماية المدنية بتكثيف عمل فرق الإنقاذ البري والبحري وإبطال المفرقعات.