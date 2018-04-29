الإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات المناخية

مها يونسشدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة، لمواجهة التقلبات المناخية الحالية، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في محافظات الوجه البحري، وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخر

مها يونس

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة، لمواجهة التقلبات المناخية الحالية، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في محافظات الوجه البحري، وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية.

وكلف المحافظ شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدفع المزيد من سيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة علي مستوي المحافظة، وذلك للتدخل اللحظي لتصريف أي تجمعات للمياه، مؤكدا علي أن المحافظة تعمل بأقصي جهدها لمواجهة أي أزمة في تصريف تراكمات مياه الامطار، لتفادي أي تجمعات مياه بها.

وطالب المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الفعالة مع الأجهزة التنفيذية لرصد أي مشاكل خاصة بتجمعات الأمطار والتبليغ عنها فورا، مشيرا أن هذا يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية في الحفاظ على حياة المواطن وسلامته، ومنع حدوث أية مشكلات بالشارع السكندري.

وأمر المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية، للتأكد المستمر من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع و الطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لكل محطات الرفع لمواجهة اي احتمالات طارئة اثناء النوات الشديدة، والاستمرار في متابعة تطهير الشنايش بصفة دورية، مكلفا إدارتي الرصد البيئي والمتابعة بالمحافظة بوضع كافة طاقتهما من أفراد ومعدات للانتشار والتمركز علي مستوي المحافظة وخاصة في الأماكن الساخنة لرصد أي ملاحظات، وما يستجد علي أرض الواقع.

من جانبها، رفعت شركة الصرف الصحي استعداداتها منذ مساء أمس لمواجهة التقلبات المناخية الحالية وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ؛ حيث تم الدفع بسيارات الصرف الصحي لتمركزها بالمناطق الحيوية ، وتم التأكيد على استمرار أعمال تطهير الشنايش علي مستوي أحياء المحافظة.