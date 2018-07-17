الإسكندرية ترفض منح سيارات الفان ترخيص ملاكى

أحمد عوض أصدرت الأمانة العامة للجنة الوزارية لفض المنازعات، التابعة لهيئة الاستثمار، قرارًا يلزم محافظة الإسكندرية بمنح سيارات الفان سعة 7 راكب، ترخيص ملاكى للعملاء الراغبين.صدر القرار خلال مايو الماضي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن، وفقا لعادل بدير، مدير عام شركة سوزوكى مصر.وطالب محا

أحمد عوض



أصدرت الأمانة العامة للجنة الوزارية لفض المنازعات، التابعة لهيئة الاستثمار، قرارًا يلزم محافظة الإسكندرية بمنح سيارات الفان سعة 7 راكب، ترخيص ملاكى للعملاء الراغبين.

صدر القرار خلال مايو الماضي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن، وفقا لعادل بدير، مدير عام شركة سوزوكى مصر.

وطالب محافظ الإسكندرية، بسرعة تفعيل القرار، حتى يتم تقنين منظومة النقل الجماعى لتلك الفئة من المركبات.

وكشف عن سعى سوزوكى مصر للتقدم لهيئة الاستثمار لتنفيذ القرار فى باقى المحافظات الممتنعة عن ترخيص الفان، وتقدر بـ 12 محافظة، منها الإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والغربية.

وأضاف أن أداء مبيعات السيارات التجارية الفان، سعة 8 راكب ضعيفة بسبب وقف إصدار التراخيص بالمحافظات، متوقعا أن تنمو مبيعاتها ومعدلات الإنتاج بنسبة %40، بالتزامن مع بدء تفعيل القرار، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية بمصانع سوزوكى مصر تبلغ %50 خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن سوق السيارات يشهد تراجعًا فى المبيعات بسبب الزيادات السعرية وانخفاض الطلب، وتوقع أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها نحو 130 ألف مركبة بنهاية العام.

