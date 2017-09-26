الإسكندرية تدرس إنشاء وحدة تدخل سريع لتنفيذ إزالات المباني

مها يونس قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحفظة تدرس إنشاء وحدة للتدخل السريع لتنفيذ حملات الإزالات الفورية للمباني المخالفة في المهد، على أن تكون مركزية ومكونة من عدة جهات تنفيذية ورقابية، وللرقابة على تنفيذ قرارات الإزالات الفورية…

مها يونس



قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحفظة تدرس إنشاء وحدة للتدخل السريع لتنفيذ حملات الإزالات الفورية للمباني المخالفة في المهد، على أن تكون مركزية ومكونة من عدة جهات تنفيذية ورقابية، وللرقابة على تنفيذ قرارات الإزالات الفورية التي تتم بالأحياء، مستهدفة تسريع عملية تنفيذ تلك القرارات، على أن تعمل بجانب الوحدات المخصصة للإزالة في الأحياء المختلفة.



وأوضح سلطان إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مخصصة بالمحافظة لتلقي البلاغات من الأحياء بشأن الإزالات الفورية، لرصد العمليات وتنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم وضع طرق أكثر ردعاً للمخالفين، واكفة المشتركين بالمخالفات.



وأكد سلطان على أنه يستهدف تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني من المهد لتحقيق الإنضباط السريع، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً على البنية التحتية، وتؤثر بالسلب علي شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة مواطني الإسكندرية.