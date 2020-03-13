الإسكندرية تحذر من نزول الشوارع «أمطار غزيرة تحولت لسيول»

حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من النزول إلي الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، نظرا لظروف الطقس السيئ التي تمر بها، والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.

وأهابت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإلتزام بالتعليمات حتي يتسنى لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ التي تشهدها.

من جهة أخرى وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، برفع درجة الاستعداد القصوى من قِبل مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وقام الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، بجولة ميدانية يوم الخميس 12 مارس 2020 ، تفقد خلالها أعمال تصريف مياه الأمطار للتأكد من السيولة المرورية ، ووجه خلال الجولة بضرورة المتابعة المستمرة للشوارع والميادين لإتخاذ اللازم تجنبا لحدوث أي مشكلات تعيق حركة سير المواطنين والمركبات .

وتمت متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بالتنسيق مع مسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، وتطهير الشنايش حتى تتمكن من إستيعاب مياه الأمطار، حيث تمت المتابعة بشارع ملك حفني السياحي ، ومدخل المعمورة السياحي، والطريق الجديد بتواجد ممثلي الإدارات المعنية من المراقبة العامة للنظافة والأزمات.