الإسكندرية

الإسكندرية تحدد اشتراطات جديدة تجاه استغلال الملاعب ومنشآت النفع العام

الشريف قال إنه انتهى عهد الإيجارات الاسمية
مها يونس 11:02 م, الأثنين, 18 يناير 21 11:02 م, الأثنين, 18 يناير 21

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طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاثنين الإدارة المالية والقانونية بالمحافظة بوضع إشتراطات جديدة عند تخصيص أي ملعب أو منشأة للنفع العام من قبل المحافظة، بضمان عدم استغلال ذلك التخصيص فيما بعد لأغراض أخرى تحقق عائد اقتصادي دون تسديد حق المحافظة من ذلك العائد الاقتصادي و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تنفيذ ذلك .

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وشدد الشريف على أنه يجب ضمان و حفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أى استغلال يحقق عوائد اقتصادية، وذلك لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها .

وأضاف: “انتهى عهد الإيجارات الأسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط فى حق المحافظة”، مؤكدا أن “محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها “.

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فى السياق ذاتها، وافق محافظ الإسكندرية على تخصيص عدد ٣ قطعة أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التى تحتاج لملاعب و مراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح إقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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