«الإسكندرية» تحتفل بعيدها القومى الـ 68 بافتتاح معرض فنى وثائقى

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فعاليات العيد القومى الـ ٦٨ لمحافظة الإسكندرية، وذلك بافتتاح معرض “كنوز البلدية.. صفحات من تاريخ الإسكندرية” بمكتبة البلدية بمتحف الفنون الجميلة، وهو معرض فنى وثائقى يأتى بالتعاون بين ديوان عام محافظة الإسكندرية وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.
ويستمر العرض به يومياً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً وحتى الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠، ضمن فعاليات الاحتفال.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المعرض يضم صور وكتب تاريخية وثقافية وتراثية تشير إلى تاريخ الإسكندرية كله العريق باعتبارها محور وملتقى الثقافات في العالم كله، داعياً الشعب السكندرى على مدار أسبوع بالكامل بالمجيء إلى المعرض للاطلاع على تلك التراث”.
وخلال الافتتاح؛ استمع المحافظ إلى نبذة تاريخية عن تاريخ متحف الفنون الجميلة، كما استمع إلى شرح مفصل عن محتويات المعرض الذي يتضمن (رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام – صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية عام ١٨٨٢ – صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠ – صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية فى الثلاثينيات – صُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات).
جاء ذلك بالإضافة إلى اللوحات التى تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين (محمد ناجى – سيف وأدهم وانلي – چورچ صبّاغ – مارجريت نخلة – حامد عويس – مصطفى عبد المعطي – محمد حسن القباني – عزت إبراهيم).
حضر الافتتاح؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور على سعيد فنان تشكيلي مدير متحف الفنون الجميلة، والدكتور إسلام عاصم عبد الكريم رئيس قسم الإرشاد السياحي المعهد العالى للسياحة وترميم الآثار، ومني زكريا مدير مكتبة البلدية.