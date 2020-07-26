«الإسكندرية» تحتفل بعيدها القومى الـ 68 بافتتاح معرض فنى وثائقى

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فعاليات العيد القومى الـ ٦٨ لمحافظة الإسكندرية، وذلك بافتتاح معرض “كنوز البلدية.. صفحات من تاريخ الإسكندرية” بمكتبة البلدية بمتحف الفنون الجميلة، وهو معرض فنى وثائقى يأتى بالتعاون بين ديوان عام محافظة الإسكندرية وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. العيد القومي ال٦٨ لمحافظة الإسكندرية

ويستمر العرض به يومياً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً وحتى الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠، ضمن فعاليات الاحتفال. معرض كنوز البلدية

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المعرض يضم صور وكتب تاريخية وثقافية وتراثية تشير إلى تاريخ الإسكندرية كله العريق باعتبارها محور وملتقى الثقافات في العالم كله، داعياً الشعب السكندرى على مدار أسبوع بالكامل بالمجيء إلى المعرض للاطلاع على تلك التراث”.

وخلال الافتتاح؛ استمع المحافظ إلى نبذة تاريخية عن تاريخ متحف الفنون الجميلة، كما استمع إلى شرح مفصل عن محتويات المعرض الذي يتضمن (رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام – صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية عام ١٨٨٢ – صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠ – صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية فى الثلاثينيات – صُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات).

جاء ذلك بالإضافة إلى اللوحات التى تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين (محمد ناجى – سيف وأدهم وانلي – چورچ صبّاغ – مارجريت نخلة – حامد عويس – مصطفى عبد المعطي – محمد حسن القباني – عزت إبراهيم).

حضر الافتتاح؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور على سعيد فنان تشكيلي مدير متحف الفنون الجميلة، والدكتور إسلام عاصم عبد الكريم رئيس قسم الإرشاد السياحي المعهد العالى للسياحة وترميم الآثار، ومني زكريا مدير مكتبة البلدية.