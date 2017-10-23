الإسكندرية تتصدر المحافظات الأكثر إصابة بجرثومة المعدة

ياسمين فوازحذرت معامل "البرج"، خلال خطتها للعام المقبل، من الارتفاع المحلوظ في معدلات الإصابة بـمرض "جرثومة المعدة" خلال عامي 2016– 2017، حيث أظهرت 38% من التحاليل التي تم إجراؤها على الحالات إيجابيتها في الفترة نفسها، فيما سجلت محافظتا الإسكندرية والبحيرة أعلى نسب الإصابة بنفس المعدل 46%

ياسمين فواز

حذرت معامل “البرج”، خلال خطتها للعام المقبل، من الارتفاع المحلوظ في معدلات الإصابة بـمرض “جرثومة المعدة” خلال عامي 2016– 2017، حيث أظهرت 38% من التحاليل التي تم إجراؤها على الحالات إيجابيتها في الفترة نفسها، فيما سجلت محافظتا الإسكندرية والبحيرة أعلى نسب الإصابة بنفس المعدل 46%، تليها منطقة الدلتا بنسبة تجاوزت 38%، ثم محافظات الصعيد والقاهرة بـ37% و34% على الترتيب.





في هذا الصدد أشار الدكتور نبيل يعقوب، مدير المعامل والفروع ودكتور الباثولوجيا الإكلينيكية، إلى أهم وسائل الوقاية والعلاج من المرض، إلى جانب أكثر الأعراض الشائعة وأسباب الإصابة، ومن ثم كيفية انتقال العدوي من خلال الفم أو الأيدي الملوثة، منوهًا بأنها قد تصيب الأطفال والكبار ولا تستهدف فئة عمرية محددة، كما أن الأماكن المزدحمة هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ووفقًا للإحصائيات الطبية فإن معدلات الإصابة في البلدان النامية تكون أعلى ما يمكن، كما أن أكثر من ثلثي سكان العالم تحتوي أجسامهم على تلك البكتيريا الحلزونية، ورغم أن 80% من الأشخاص المصابين لا يشكون من أعراض، فإن هذه الجرثومة تُعد من الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة والتهابها، مما يسبب آلامًا شديدة حال تأخر العلاج.

وتابع الدكتور يعقوب حول الخدمات التي من شأنها إحداث فرق إيجابي ملموس في حياة كل مريض، مؤكدًا أهمية توفير أفضل وأدق التشخيصات لأكثر من 1700 تحليل طبي يساعد على تحديد المرض وعلاجه، بداية من التحاليل التقليدية (اختبار الجلوكوز لمرضى السكر وصولًا إلى التحاليل الأكثر تعقيدًا مثل التحليل PCR لاتهاب الكبد الوبائي، اختبار الحمض النووي DNA وغيرها).

وكانت قد أعلنت “معامل البرج”- رائدة التحاليل فى مصر والشرق الأوسط، اليوم الإثنين، عن الخطط التوسعية لعام 2018 تحت عنوان “معامــل البرج ودورها في زيادة الوعي.. وتعزيز صحة المصريين”، بهدف الارتقاء بسلامة المجتمع المصري بشكل عام، إلى جانب عرض الفرص المستقبلية لـ”معامل البرج” في القطاع الطبي.

وكجزء من التزامها بزيادة الوعي وتعزيز صحة المصريين، قامت “البرج” من خلال الدكتور نبيل يعقوب، مدير المعامل والفروع ودكتور الباثولوجيا الإكلينيكية، بالوقوف على أهم محاور استراتيجية العام الجديد، التي ترتكز على زيادة عدد العملاء، والمشاركة في حملات توعية للأماكن الأكثر إصابة ببعض الأمراض المنتشرة والتي تعاني ضعف الخدمات الطبية، فضلًا عن العمل على زيادة عدد الفروع من أجل تغطية جميع أنحاء الجمهورية.

يُذكر أن “معامل البرج” استقبلت أكثر من 26 مليون عميل من خلال إجراء 85 مليون تحليل تقريبًا خلال 25 عامًا، مع خاصية الاحتفاظ بملف كامل للعملاء، به كل التحاليل التى قام بإجرائها لسهولة متابعة النتائج الخاصة مع الطبيب المعالج.

وأوضح الدكتور يعقوب أن الفرص المستقبلية المتوفرة لدى “البرج” في القطاع الطبي المصري، تتمثل في افتتاح 15 فرعًا جديدًا، العام المقبل، منها 3 فروع في الصعيد؛ لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، بالإضافة إلى الفروع الحالية التي تتجاوز 150 فرعًا تقريبًا بطاقة تشغيلية تزيد على أكثر من 1900 موظف أساسي و400 موظف متعاون، ما بين أساتذة وإخصائيين وكيميائىين وإدارى.

وأضاف أن الخطط التوسعية ترتكز على عدة محاور، أبرزها العمل على تغطية شبكة الفروع لجميع أنحاء الجمهورية من خلال افتتاح فروع جديدة بالقاهرة والمحافظات، إلى جانب المشاركة في توجهات الدولة من خلال حملات التوعية ببعض الأمراض، منها حملة القضاء على فيروس سى والمشاركة في اليوم العالمى لالتهاب الكبد الفيروسى، فضلًا عن التدريب المستمر للعاملين على المستويين الفني والمهاري على يد نخبة من المتخصصين.

وفيما يتعلق بكيفية الارتقاء بسلامة المجتمع عمومًا وفقًا لخطط “معامل البرج” التوسعية، أكد مدير المعامل والفروع الالتزام باستكمال حملات التوعية التي بدأتها “البرج” تجاه المواطنين، سواء للأمراض ذات الأعراض الصامتة أو تطور الأعراض المختلفة للأمراض الأخرى، بالإضافة إلى الفحوصات الدورية الشاملة، وتركيز حملات التوعية المقبلة على المناطق البعيدة جغرافيًّا والتي تعاني قلة الخدمات الطبية.

كما تقدم “البرج” مجموعة متنوعة من الخيارات لتلقي النتائج من أجل راحة العملاء عن طريق زيارة أقرب فرع من الفروع المنتشرة بجميع المحافظات– توصيل النتائج لأى مكان مثل المنزل أو المكتب- الإنترنت- تطبيق الهاتف– إرسال نتائج التحاليل فى رسائل نصية، الأمر الذي يسهل على المرضى الحصول على النتائج الخاصة بهم في أي وقت، وفقًا للدكتور نبيل يعقوب.