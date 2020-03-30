الإسكندرية تبدأ توزيع المعونات الغذائية العاجلة لعمال اليومية (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، إشارة البدء مساء الاثنين فى توزيع المعونات الغذائية العاجلة لعمال اليومية. جاكلين عازر تتابع فريق توزيع المعونات الغذائية

وفي هذا الصدد أكد اللواء محمد الشريف على فريق توزيع المعونات الغذائية أن تتم عملية التوزيع ليلا أثناء فترة حظر التجوال لتصل تلك المعونات إلى كل عامل حتى باب بيته، والتي تحوي بداخلها المكونات الآتية: “٥ كيلو أرز ، ٢ كيلو سكر ، ٢ كيلو مكرونة ، ٢ كيلو عدس ، كيلو سمنة”. نائب المحافظ تشرف على خروج المعونات

وشدد محافظ الإسكندرية على عدم تصوير عملية التوزيع والاكتفاء بنشر صور عربات المعونات لتشجيع كل المجتمع السكندري على تقديم كل أشكال الدعم المادي ، والعيني.

وقال: “محافظة الإسكندرية لن تترك أبنائها البسطاء”.

وطالب المجتمع السكندري بالتبرع علي حساب رقم ” ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١ “، ببنكي الأهلي المصري ، والقاهرة ، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة “ادعم عمال اليومية”