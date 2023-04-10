«الإسكندرية» تبدأ بهدم قبة حديقة بسيدي بشر استعداد للتطوير (صور)

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بهدم قبة حديقة مسجد سيدي بشر في ظل التغيرات المناخية الكبيرة والبيئية التي أثرت بشكل مباشر علي القبة التي تزين حديقة المسجد والأبنية الأخرى المتواجدة داخل الحديقة وتساقط أجزاء منها مما شكل خطورة داهمة علي المترددين علي الحديقة.
وخصصت محافظة الإسكندرية اعتمادا من الميزانية لمشروع تطوير حديقة مسجد سيدي بشر، وفق بيان المحافظة.
وتوضح المحافظة أن أعمال التطوير تتم من خلال الشركة المنفذة “البناة المتقدمون” بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك خلال فترة 4 شهور.