الإسكندرية تؤجل ترخيص محطات فودافون أعلى العقارات المخالفة

وتدرس القيمة المطلوبة لمحطات "المصرية للإتصالات"مها يونسأرجأ الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية النظر في طلب شركة فودافون مصر للإتصالات ، بشأن الترخيص ببناء محطات تقوية أعلى العقارات المخالفة لرخصة البناء، والتي تم توصيل المرافق العامة لها، وذلك لحين دراسة ما تم في المحافظات الأخرى بخصوص هذا ال

وتدرس القيمة المطلوبة لمحطات “المصرية للإتصالات”

مها يونس

أرجأ الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية النظر في طلب شركة فودافون مصر للإتصالات ، بشأن الترخيص ببناء محطات تقوية أعلى العقارات المخالفة لرخصة البناء، والتي تم توصيل المرافق العامة لها، وذلك لحين دراسة ما تم في المحافظات الأخرى بخصوص هذا الموضوع.

وعلى صعيد أخر قام بالموافقة المبدئية على التصريح لشركة المصرية للإتصالات ببناء محطات التقوية اللازمة لشبكة الجيل الرابع لشبكات المحمول، مع تعهد الشركة بإتخاذ كافة التدابير الفنية التي تضمن أمن وسلامة المواقع المطلوب التركيب عليها، وإستيفاء كافة الإشتراطات والإجراءات الفنية.

ومن المُقرر أن تقوم لجنة شبكات المحمول بديوان المحافظة بتحديد القيمة المالية المطلوبة من الشركة لسداداها نظير تركيب تلك المحطات الجديدة، وكذلك قيمة الإنتفاع السنوي أسوة بالمبالغ التي يتم تحصيلها.