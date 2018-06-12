الإسكندرية: تأجير 15% من كبائن ستانلي للجهات الحكومية بـ1200 جنيه شهرياً

مها يونس وافقت محافظة الإسكندرية، على تأجير نسبة 15% من إجمالي عدد الكبائن بشاطئ ستانلي، والمخصصة للجهات الحكومية بالسعر الأساسي لأخر طرح، تم بتاريخ العاشر من أكتوبر عام 2017، بالإضافة إلى زيادة نسبة 10% سنوياً. وتُحصَل مبلغ قيمته 1200 جنيه لتأجير الكابينة، نظراً لاستهلاك الكهرباء والخدمات المُقدم

مها يونس

وافقت محافظة الإسكندرية، على تأجير نسبة 15% من إجمالي عدد الكبائن بشاطئ ستانلي، والمخصصة للجهات الحكومية بالسعر الأساسي لأخر طرح، تم بتاريخ العاشر من أكتوبر عام 2017، بالإضافة إلى زيادة نسبة 10% سنوياً.

وتُحصَل مبلغ قيمته 1200 جنيه لتأجير الكابينة، نظراً لاستهلاك الكهرباء والخدمات المُقدمة والصيانة الدورية، على أن يكون التخصيص لمدة 3 سنوات بحد أقصى، وتجدد بعد تلك المدة، ومن المقرر قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية لطرح باقي الكبائن خلال مدة أقصاها 45 يوماً.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد أنهت تطوير كبائن إستانلي البالغة 430 كابينة عن طريق الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، من خلال ترميم جزئي لعدد منها وترميم كلي لباقي الكبائن، مع الحفاظ على التراث القديم، خلال الموسم الصيفي الماضي، وكانت الكبائن تعاني من طول فترة إنعدام الصيانة لها، مما أدى إلى تآكل المنشآت، الأمر الذى مَثل خطورة على أرواح المستأجرين.

واشتملت عمليات التطوير إدخال كابل كهرباء جديد لإتاحة تركيب عدادات كهربائية للكبائن أمام مُستأجريها، دون التطرق لسرقة التيار الكهربائي، فضلاً عن تركيب طلمبات مياه لرفعها بأكشاك الإستحمام، لتواجد الكبائن بالأسفل، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه بالجزء الأسفل من الكبائن.

على صعيد آخر، تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لعيد الفطر المبارك بالمرور على الشواطئ خاصة الشواطئ المجانية وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات، وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين.

وتستعد لتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين ” الجيت سكي والغطاسين” بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

وأعلن اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن توقيع بروتوكولي تعاون مع كليتي التمريض والتربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، الأول لتوفير مسعف بكل شاطئ من الطلبة، والثاني لتوفير غطاسين بالشواطئ بعد تدريبهم بمركز الغوص، كعمالة موسمية خلال فترة الصيف.

ونوه إلى تعيين عُمال بأبراج الشواطئ على دراية كافية بقراءة تغييرات البحر في جميع الأوقات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم العاملين بالإدارة للمرور اليومي على كافة الشواطئ بداية من أول أيام عيد الفطر، وذلك لحل كافة المشاكل ومنع أي إستغلال يتعرض له المواطنين.

وحذر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كافة مستأجري الشواطئ، من إستغلال الزوار والإلتزام بالأسعار الموجودة بكراسة الشروط.