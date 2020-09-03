الإسكندرية بورتلاند تشتري 140 ألف سهم جديد لمساهمي الأقلية قبل الشطب من البورصة

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند تفصح عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم أقلية

أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند اليوم الخميس عن تنفيذ عملية شراء جديدة لنحو 139.9 ألف سهم لمساهمي الأقلية قبل الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

وفتحت البورصة المصرية سوق الصفقات الخاصة أمام مساهمي الأقلية والمعترضين على الشطب الاختياري حتى 3 سبتمبر الجاري.

وتقدمت الإسكندرية بورتلاند فى 5 أغسطس الماضى بطلب رسمى لإدارة البورصة لشطب أسهمها اختياريا ستكمالا لصفقة شراء أسهم الأقلية المنفذة فى مايو الماضى.

وأقرت الجمعية العامة للشركة فى 14 يوليو الماضى الشطب الاختيارى من البورصة واعتمدت الهيئة العامة للاستثمار فى وقت سابق محضر الجمعية.

وقالت الشركة إنها ستشترى جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب .

كما ستشترى أسهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.

الإسكندرية بورتلاند: المساهم الرئيسي نفذ العرض بقيمة 23 مليون جنيه

ونفذ المساهم الرئيسى فى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند عرض الشراء الإجبارى على أسهم الأقلية بقيمة إجمالية 23 مليون جنيه فى 20 مايو الماضى.

وقالت إدارة البورصة المصرية وقتها إن هذا العرض استجاب له 3.8 مليون سهم.

وبلغ سعر العرض المقدم 6 جنيهات للسهم وهو أعلى من تقدير القيمة العادلة بجنيهين تقريبا.

وقدرت شركة “بريميير” للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم بنحو 4.02 جنيه، فى إطار عرض الشراء المقدم على أسهم الأقلية فيها.

وقالت “بريميير” للاستشارات فى وقت سابق إن العرض المقدم من المساهم الرئيسى بقيمة 6 جنيهات للسهم يعد مجزيًا بناء على دراستها المالية.

وقالت الإسكندرية بورتلاند إن مجلس إدارتها رأى عرض الشراء المقدم عادلًا ويصب فى مصلحة المساهمين بغض النظر عن تقييم المستشار المالى المستقل.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم على أسهم الأقلية فيها تمهيدًا لشطبها من البورصة المصرية.

وألزمت الرقابة المالية فى نوفمبر الماضى شركة أسمنت “تيتان” العالمية بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الإسكندرية بورتلاند.

وقالت الهيئة إن “تيتان” العالمية للأسمنت تخطت الحدود التى تستلزم تقديم عروض الشراء الإجبارية بعد استحواذها على كامل أسهم شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة المالكة لنسبة 88.93% من أسهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

وتعد شركة “تيتان” الدولية للأسمنت المساهم الرئيسى غير المباشر فى الإسكندرية للتنمية المحدودة بنسبة 82.72%، بينما تمتلك مؤسسة التمويل الدولية النسبة الباقية وقدرها 17.28%.

تيتان اشترت حصص مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 81.8 مليون يورو

واشترت تيتان العالمية فى 21 نوفمبر الماضى حصص الأقلية التى تمتلكها مؤسسة التمويل الدولية فى شركاتها التابعة جنوب شرق أوروبا ومصر بقيمة 81.8 مليون يورو.

وتعود الشراكة بين مجموعة تيتان ومؤسسة التمويل الدولية إلى عام 2008، حيث ساهمتا فى مشروعات مشتركة فى ألبانيا ومصر وصربيا وشمال مقدونيا وكوسوفو.

يشار إلى أن مجموعة تيتان الدولية للأسمنت هى شركة متعددة الجنسيات متخصصة فى إنتاج الأسمنت ومواد البناء الأخرى ويعمل بها حاليا حوالى 5500 شخص حول العالم.

وتدير مجموعة تيتان عشرة مصانع فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، ألبانيا، بلغاريا، مقدونيا الشمالية، كوسوفو، صربيا ، مصر ، تركيا والبرازيل.

أما شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند فهى شركة مصرية أسست عام 1948، وأدرجت فى البورصة منذ عام 1995.

واستحوذت مجموعة تيتان العالمية للأسمنت عليها عبر شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة التى تسيطر على 88.9% من رأسمالها حتى الآن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للإسكندرية للأسمنت 4.5 مليون طن سنويا، موزعة بين خطى إنتاج فى مصنع الإسكندرية، بطاقة 3 ملايين طن سنويا، وخط إنتاج فى مصنع بنى سويف بطاقة 1.5 مليون طن سنويا.

وتعمل الشركة فى مجال إنتاج وتجارة المنتج بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى.

ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.