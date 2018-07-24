الإسكندرية الوطنية للاستثمارات ترفض منح علاوة خاصة للعاملين

رجب عزالدينرفض مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطينة للاستثمارات المالية بجلسته المنعقدة الأحد 22 يوليو منح علاوة خاصة للعاملين بالشركة .وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية إن المجلس استعرض القرار الصادر في الجريدة الرسمية لقرار رئيس الجمهورية بخصوص منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 10% من ال

رجب عزالدين

رفض مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطينة للاستثمارات المالية بجلسته المنعقدة الأحد 22 يوليو منح علاوة خاصة للعاملين بالشركة .

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية إن المجلس استعرض القرار الصادر في الجريدة الرسمية لقرار رئيس الجمهورية بخصوص منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2018 على أن تصرف ابتداء من مرتب شهر يوليو 2018.

وانتهى المجلس إلى رفض تلك العلاوة الخاصة مع طلب إرجاء النظر فى الخطة المستقبلية للشركة وزيادة رأس المال .

وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من 2018 تحولها للربحية بقيمة 403.5 ألف جنيه مقابل صافي خسارة بلغ 281 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة انخفاضا في صافي أرباحها خلال 2017 بنسبة 33.66% لتبلغ 419 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 631.62 ألف جنيه خلال 2016.