الإسكندرية: «العجمي» تعرض لسقوط أمطار فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكات الصرف

تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ، اليوم، أعمال الإنتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من شوارع العجمي وذلك بعد تعرض الحي لسقوط أمطار غزيرة متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق الحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحي.

سقوط الأمطار بالعجمي

وعلى الفور توجه الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد بالمحافظة، وبحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والسيد موسى رئيس حي العجمي، لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم الدفع بعدد 30 سيارة ومعدة صرف صحي وعدد 3 بدالة للتعامل مع الموقف.

على الصعيد ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة التأهب ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الإستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب استمرار التواجد ميداني على مستوى الأحياء ،ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السىء.