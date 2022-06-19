«الإسكندرية السينمائي» يهدي وسام فارس الكوميديا لاسم الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الذى تقام دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر القادم، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة إهداء اسم الفنان الراحل الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وسام فارس الكوميديا خلال حفل افتتاح المهرجان الذى يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.

وتتسلم الوسام ابنة الفنانين الراحلين، النجمة دنيا سمير غانم بعد تسلم درع تكريمها بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط وصناع السينما فى مصر والوطن العربى وأوروبا.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة قررت تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة من 5- 10 اكتوبر 2022.