«الإسكندرية السينمائي» يكرم سمير غانم ودلال عبد العزيز.. ونقاد: كنا نتمنى ذلك في حياتهما

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنها ستكرم اسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وتهديهما وسام فارس الكوميديا لأول مرة في الدورة القادمة للمهرجان المقامة في الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر تحت رئاسة الناقد السينمائي أمير أباظة.

وتعتبر هي المرة الأولى التي يمنح فيها مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا الوسام لفنان في دورته المقامة، وتتسلم التكريم ابنتهما النجمة دنيا سمير غانم وسيكرمها المهرجان أيضا.

ويمثل هذا التكريم الثاني للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز هذا العام بعد أن كرم اسمهما مؤخرا في مهرجان الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان.

أحمد عاطف: تكريم واحد لا يكفي وسمير كان له أسلوب خاص ودلال صاحبة أدوار لا تنسى

قال الناقد السينمائي أحمد عاطف إن الفنان سمير غانم صاحب أسلوب خاص في الكوميديا واستطاع على مدى سنين طويلة بمشواره الفني أن يحفر حب الجماهير بداخلهم، لذلك تكريم واحد له لايكفي أبدا لأننا ندين له بالفضل في تطوير الكوميديا.

وأضاف أنه لذلك قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي ابتكار وسام خاص لتكريم اسم سمير غانم وليس غريبا عليه أبدا لأنه مهرجان سينمائي عريق وله تاريخ طويل في عمر المهرجانات .

أما الفنانة دلال عبد العزيز فقدمت مشوارا فنيا طويلا وكانت بحرا من الموهبة الفنية المتدفقة في جميع ما قدمت للجمهور على مدى تاريخها وعمرها الفني، سواء في المسلسلات التي قدمتها من إنتاج قطاع الإنتاج أو الأفلام السينمائية المهمة التي قدمتها خاصة مع النجم القدير عادل إمام والتي ظهرت فيها بدور الأم، كلها علامات فنية بارزة في مشوار فنانة كبيرة لها قيمة فنية عالية لذلك تستحق أن تمنح أيضا هذا الوسام من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأول مرة.

محمد سعدون: نتمنى أن يستمر عرض أفلامهما السينمائية ولا يقتصر الأمر على التكريم

ويرى محمد سعدون رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، أن هذا التكريم بمنح وسام لأول مرة للكوميديا شيئا جيدا حقيقة، وكنا نتمنى أن يحدث ذلك في حياتهما الفنية.

وتمنى ألأ يقتصر التكريم لهما ولاسمهما أن تظل أعمالهما الفنية المسرحية والسينمائية والتليفيزيونية على الشاشة، حتى يتعرف عليها الجيل الجديد الذي لم يعاصر هؤلاء الفنانين الكبار .

وتابع أنه مفترض أن يكون لهما جدول لعرض أفلامهما السينمائية والفوازير التي قدمها سمير غانم، ودلال عبد العزيز قدمت أدوار رائعة في الدراما التليفزيونية.

حسن عبد الفتاح: شيء جميل بالطبع حينما يمنح هذا الوسام لسمير غانم ودلال عبد العزيز

وأعرب الفنان الكوميدي حسن عبد الفتاح أن منح وسام فارس الكوميديا لفنانين كبار رحلوا عن عالمنا وحياتنا شيئا جميلا بالطبع، خاصة حينما يمنح هذا الوسام لسمير غانم ودلال عبد العزيز تحديدا.

وأوضح عبد الفتاح أن هناك أيضا نجوم للكوميديا من جيل الوسط مثل أحمد آدم وصلاح عبد الله ومحمد هنيدي ومحمد سعد وغيرهم، يجب أن يتم تكريمهم من المهرجان الدورات القادمة لكونهم يستحقوا.

ولفت إلى أنه تعاون مع الراحل سمير غانم في إحدى مسرحياته التي قدمها مع أحمد الأبياري، إضافة لتقديم حلقتين معه في مسلسل يوميات زوجة مفروسة، كما شارك الراحلة دلال عبد العزيز في مسلسل أنا ومراتي وكان من بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.