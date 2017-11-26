الإسكندرية: إنشاء مدارس الفرصة البديلة بالتعاون مع الغرفة الفرنسية

معتز محمودقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة مهمة، لافتا إلى وجود نماذج بالإسكندرية كمشروع بشاير الخير المرحلة الاولى الذى تم بمشاركة الغرف التجارية والبنوك.وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية فى الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية فى المحافظات أن محاف



معتز محمود

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة مهمة، لافتا إلى وجود نماذج بالإسكندرية كمشروع بشاير الخير المرحلة الاولى الذى تم بمشاركة الغرف التجارية والبنوك.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية فى الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية فى المحافظات أن محافظة الإسكندرية بها مشكلات مهمة بعضها مادى وبعضها معنوى، لافتا إلى أن أبرز تلك المشكلات الازدحام المرورى.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة شرعت فى تنفيذ عدد من الإشارات الإلكترونية وتسعى للتوسع فيها بدعم ومشاركة رجال الأعمال، لافتا إلى ارتفاع تكلفتها.

وكشف سلطان عن تعاون المحافظة مع الغرفة التجارية الفرنسية حاليا لإنشاء مدارس الفرصة البديلة لتأهيل المتسربين من التعليم وتعليمهم حرف يدية.

وأوضح أن إنشاء تلك المدارس سيتم بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية وبلدية مرسيليا.

ويقام الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات برعاية وزيرة التخطيط، وبحضور محافظي مطروح والإسكندرية والبحيرة تحت عنوان: “دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية”.

ويهدف الملتقى لخلق حالة من التكامل بين مجهودات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لإحداث تنمية حقيقية بالمحافظات المصرية.