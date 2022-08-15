الإسكندرية: إنجاز 80 % من مشروع لصرف مياه الأمطار في حي العجمي بتكلفة 24 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معدلات إنجاز مشروع “تطوير ميدان مثلث الشركات والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان” بمنطقة وادي القمر بحي العجمي، بتكلفة 24 مليون جنيه، ونسبة إنجاز 80% والتي تتم إهداءًا من اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، وفي إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

جاءت الجولة في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم النوات، وبحضور الأستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى، وجميع الجهات المعنية.

وأشاد المحافظ بمعدلات الأعمال التي تمت، موجهًا الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات البترول بالإسكندرية وذلك علي مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التي يقدموها لخدمة محافظة الإسكندرية.

وأشار المحافظ أنه كان قد سبق التنسيق مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه في النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتي كانت تؤدي إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية به.

وأكد أنه عقب إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تلافي مشكلة تراكمات مياه الأمطار في فصل الشتاء والتكدس المروري التي عاني منها الميدان منذ عشرات السنين.