الإسكان: 95% نسبة تنفيذ 2832 وحدة بالمرحلة الأولى من دار مصر العاشر

تم إرسال بيانات 600 منها للبنك و265 وحدة تم تسليمها للفائزينبدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم الانتهاء من تنفيذ ٢٨٣٢ وحدة (١١٨ عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمجاورتين (٥٦-٦٥) بمدينة العاشر من رمضان، حيث ب

تم إرسال بيانات 600 منها للبنك و265 وحدة تم تسليمها للفائزين

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم الانتهاء من تنفيذ ٢٨٣٢ وحدة (١١٨ عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بالمجاورتين (٥٦-٦٥) بمدينة العاشر من رمضان، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 %، بينما وصلت نسبة تنفيذ ١٨٠٠ وحدة (٧٥ عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع، بمنطقة المال والأعمال شرقاً وغرباً بالمدينة، إلى نحو 60 %.



وأضاف المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أنه يجري أيضاً تنفيذ ٤٦٠٨ وحدات (١٩٢ عمارة)، بالمرحلة الثالثة، بمشروع “دار مصر” بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة، تحت إشراف جهاز المدينة، ومن المقرر طرحها للحجز قريباً.



وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: تم إرسال بيانات ٦٠٠ وحدة من وحدات المرحلة الأولى بالمشروع لبنك التعمير والإسكان، وتم تسليم ٢٦٥ وحدة منها للمواطنين الفائزين بها، ويجرى معاينة ٦ عمارات أخرى تمهيداً لتسليمها.​