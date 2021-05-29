الإسكان: 90 محطة تحلية مياه بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا ومستهدف الوصول إلى 6.4 مليون بحلول 2050 (فيديو)

عدد محطات تحلية المياه وصل إلى 90 محطة على مستوى الجمهورية، منها 76 محطة تم الانتهاء منها ، و14 محطة تحلية مياه سيتم الانتهاء منها في 2022

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن تحلية المياه هي أحد الحلول الاستراتيجية التي تنتهجها مصر خلال الفترة الماضية منذ عام 2016 حتى الآن وذلك للحفاظ على مواردها المائية .

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن إجمالي طاقة مياه التحلية عام 2016 كان 80 ألف متر مكعب يوميا ، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من محطات تحلية المياه وصل إجمالي طاقة التحلية إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميا .

وأضاف اسماعيل أن عدد محطات تحلية المياه وصل إلى 90 محطة على مستوى الجمهورية، منها 76 محطة تم الانتهاء منها ، و14 محطة تحلية مياه سيتم الانتهاء منها في 2022 .

وأوضح اسماعيل أن محافظة مطروح يوجد بها 17 محطة ، و البحر الأحمر 17 محطة ، و شمال سيناء 29 محطة ، و جنوب سيناء 10 محطات ، و باقي محطات تحلية المياه موزعة في الاسماعيليه و بورسعيد و السويس و الإسكندرية و الدقهلية بإجمالي 90 محطة تحلية مياه .

وأكد اسماعيل أن الخطة الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة للتوسع في محطات التحلية تتضمن الوصول إلي 6.4 مليون متر مكعب مياه يوميا بحلول عام 2050، مشددا على أنه لا بديل لنهر النيل كمصدر أساسي لمياه لشرب .

وقال إسماعيل أن نهر النيل يغطي نحو 90٪ من احتياجات المواطنين من مياه الشرب، يليها المياه المحلاة من خلال محطات التحلية ثم المياه الجوفية ، موضحا أن تكلفة إقامة محطات تحلية المياه تصل إلى 6 أضعاف تكلفة المياه المسطحة .

واوضح اسماعيل أن هناك تعاون بين وزارة الإسكان ووزارات التخطيط والمالية والزراعة والإنتاج الحربي ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2050 .

وأكد إسماعيل أن كميات المياه الجوفية في مصر على أعماق مناسبة تصل إلى 200 متر في الواحات البعيدة عن نهر النيل، والتي تعتبر كمخزون استراتيجي، موضحا أنها غير متوفرة في كل الأماكن بمصر مما يصعب من الاعتماد عليها بنسبة كبيرة .