«الإسكان»: 9 قرارات لإزالة مخالفات بمدن سفنكس وبدر والقطاع الأول للساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بمدن ( سفنكس الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – بدر).

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراض بمناطق مختلفة بالريف الأوروبي داخل مدينة سفنكس الجديدة.

وتتمثل المخالفات في إقامة مبانٍ وأعمال خرسانة بمساحات مختلفة، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وكذا إزالة مخالفة بناء بقطعة أرض بنشاط صناعي بالحي الصناعي بمدينة بدر، والمتمثلة في التداخل في الردود في 3 أدوار بالمبنى بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.

وإزالة مخالفة بناء بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة سور بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن تتولي أجهزة تنمية مدن ( سفنكس الجديدة – بدر – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ) بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة جهود إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وفي سياق متصل، تم استمرار شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن:

( العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة – السادات – الشروق – بدر – دمياط الجديدة – الصالحية الجديدة)، حيث قاد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة لضبط المخالفات بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية وقسم الحماية المدنية وقسم شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتين مخالفتين ورفع 155 حالة إشغال أمام المحال التجارية بمنطقة الأردنية، و 80 حالة بمولات المجاورة ٥٣ بالحي الثامن، و 28 حالة إشغال وتعدٍ أمام المحال المخالفة بالمجاورات ١٨ & ١٩ & ٢٦ بالحي الثالث.

وأوضح عمران أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع الإشغالات والتعديات للباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية والمجاورات ( 18 – 19 – 26) وسنتر المجاورة 59، وإزالة 60 مخالفة تشوين مواد بناء بالحي 11.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بالأسواق ومفترشي الطرق أمام سوق المجاورة 12 بالحي الرابع، وذلك بحضور اللواء وليد عنتر، مساعد مدير أمن الشرقية، وبالتنسيق بين إدارات الجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير.

وصرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بإشراف المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وذلك لإزالة جميع صور التعديات والإشغالات بمنطقة ربوة أكتوبر.

وأسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة مخالفة نشاط لمبانٍ سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية، كما تم إزالة عددٍ من المناطق المستغلة لتشوينات مواد البناء، ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفات، ورفع عدادات المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن إزالة تعديات على أراضي الدولة لـ ٩ مواقع مستغلة كمصانع طوب بوضع اليد، والتي تعيق تنفيذ أحد الطرق والمحاور الكبرى بالمدينة.

كما تم إزالة عدد من المواقع المستغلة لتشوينات مواد البناء، وتم مصادرة المعدات والمضبوطات في كافة مناطق التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وصرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة – المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملات نوعية مختلفة لتنفيذ قرارات غلق إدارى للمحال التى تمارس أنشطة بدون تراخيص ووحدات سكنية تم تغيير نشاطها إلى إدارى، ومظلات خفيفة على حدود خط التنظيم وإشغالات متنوعة ثابتة ومتحركة.

وأوضح، أن لجنة الغلق الإداري والإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية قامت بتنفيذ 196 قرار غلق إداري للمحال والوحدات السكنية المخالفة للنشاط ورفع عدادات المياه وإزالة مظلة أمام قطعة أرض بالحي الثاني ورفع الإشغالات بشوارع المدينة لتحقيق السيولة المرورية ومنع أي مظاهر تجمعات للباعة الجائلين أمام المدارس.

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة من إدارات الجهاز وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

وأسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ 11 محلاً تجارياً بسوق المنطقة الأولى ومحل تجارى بمحور خدمات الحى السادس وكذا غلق وتشميع بدروم بالمنطقة السكنية الثالثة لممارستهم أنشطة بدون رخصة تشغيل من الجهاز.

وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة المرافق أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الحملة استهدفت 4 مجمعات تجارية بمركز خدمات الحى الثانى، وتم التحفظ على الإشغالات وإيداعها بمخازن الجهاز وتحرير المخالفات التى تنوعت بين عدم وجود ترخيص، والتعدي على الممرات، كما تم إزالة الإشغالات بأماكن المشاة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن، استمرار شن الحملات ورصد المخالفات لمنع الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.