«الإسكان» : 6700 وحدة سكنية بديلة لسكان نزلة السمان وسن العجوز (فيديو)

تتراوح تكلفة الوحدة السكنية من 600 الي 700 الف جنيه و مفروشة بالكامل

أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أنه تم نقل سكان نزلة السمان و سن العجوز الي المساكن البديلة في حدائق اكتوبر وذلك حتي يكونوا تم نقلهم إلي اماكن قريبة من مصدر رزقهم ، موضحا أن تلك الأماكن الجديدة لا تقارن بما كانوا يعيشون فيه .

وقال عباس خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن عدد الوحدات السكنية 6700 وحدة كما أن قيمة الوحدات السكنية داخل مشروعات الإسكان تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف جنيه .

واضاف عباس أن المواطنين المنقولين إلى تلك المناطق لا يدفعوا سوى مصروفات الصيانة بقيمة 300 جنيه ، متابعا : شقت مفروشة بالكامل الناس تخش تنام فيها على طول .

وأشار عباس إلى أن المواطن يدفع قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجهة المكلفة بأعمال الصيانة واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.

وأكد عباس أن مساحة الشقق بتلك المشروعات 94 مترًا مقسمة 3 غرف ورسيبشن وحمام ومطبخ مفروش بالكامل وبالأجهزة الكهربائية، قائلًا إن الوزارة من المقرر أن تنتهي من إعادة تسكين الأهالي في المناطق بديلة الأماكن غير الآمنة، بنهاية العام الجاري.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتح صباح اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر .