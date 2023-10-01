الإسكان: 6.5 مليار جنيه حصيلة تخصيص أراضٍ بالدولار خلال 3 سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن قيمة ما تم تخصيصه من أراضٍ بالدولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغ 6.5 مليار جنيه.

وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضي في 2023 نحو 5122 طلبا، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في في عام 2014 نحو 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان.

إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.

الخريطة العمرانية

وتناول خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7% في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضري يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.

كل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، وفقاً وزير الإسكان.

وضرب بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي.

تنفيذ المدن الجديدة

وأوضح الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى

بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023 نحو 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

سد العجز في الوحدات

وأشار وزير الإسكان إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة “الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص”، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة.

إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.