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الإسكان: 37 قرار إزالة تعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي

التعدي بالبناء دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات
أحمد صبحي 3:11 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 3:11 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 37  قراراً إدارياً لإزالة التعديات، ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، “حماية أملاك الهيئة سابقاً”، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

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وقال الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء دون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب إقامة مبان وأسوار وأنشطة مخالفة، ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولي جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي “حماية أملاك الهيئة سابقاً”، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات

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بقلم أحمد صبحي

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