الإسكان: 3.4 مليار استثمارات مشروعات بني سويف الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالقطاعات المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة بلغ حتى الآن 3 مليارات و 425 مليون جنيه، فى ظل الطفرة التي تشهدها مشروعات البينة الأساسية والمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية بعد زيادة المساحة الإجمالية للمدينة إلى نحو 25 ألف فدان.

وأشار، إلى أن خطة العام المالي الحالي للمدينة 2022/2021 تقدر 222 مليونا و821 ألف جنيه، لتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وشبكة الطرق، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه في مجال البنية الأساسية، بلغ إجمالى الاستثمارات بقطاع مياه الشرب 377 مليون جنيه، وتشمل مأخذ مياه لمحطة المياه الدائمة بطاقة 104آلاف م3، وخزانات وشبكات مياه المناطق المختلفة.

وأضاف، جارٍ طرح تصميم أعمال مرفق المياه بالمناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمنطقة الامتداد بمساحة 1950 فدانا، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي حوالي 640 مليون جنيه، وتشمل محطة المعالجة الثنائية بطاقة 26 ألف م3/يوم، ومحطات رفع وشبكات الصرف الصحي بالأحياء السكنية والمناطق المختلفة.

وجارٍ أيضا، تنفيذ توسعات محطة المعالجة الثنائية على مرحلتين (3 ـ 4) بطاقة 26 ألف م3/يوم وتطوير المرحلتين الأولى والثانية بطاقة 26 ألف م3/يوم، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وأعمال مرافق الصرف الصحي لـلأحياء السكنية للإسكان المميـز والحيين السابع والثامن (إسكان اجتماعي).

واستكمال تصميم وإعداد مستندات طرح منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي والمتضمن تصميم محطة معالجة جديدة ومحطتي رفع، وتصميم شبكات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمنطقة الامتداد بمساحة 1950 فدانا.

وأضاف رئيس الجهاز، أن قطاع الصرف الصحي يشمل تنفيذ وزراعة الغابة الشجرية بمساحة حوالي 900 فدان، حيث يتم ري الغابة الشجرية بمياه الصرف المعالج ثنائياً بكمية تتراوح بين 5 و 6 آلاف متر مكعب/يوم.

كما تم تخصيص مساحة 5 آلاف فدان لاستغلالها كغابة شجرية، وتم تنفيذ خط طرد قطر700مم، لنقل المياه المعالجة ثنائياً من محطة المعالجة إلى الغابة الشجرية بطول حوالي 6 كم ، بجانب تنفيذ محطة رفع مياه الري.

وأشار المهندس عصام بدوي، إلى أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الطرق بلغ 615 مليون جنيه، بهدف إنشاء شبكة طرق رئيسية وفرعية بالمدينة بإجمالي أطوال (233 كم.ط).

وأكد، جار أيضا، تنفيذ ازدواج الطريق الإقليمي، وطرق الحيين الرابع والخامس، وشبكات طرق ببعض الأحياء السكنية، وطرح تصميم طرق بالمناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمنطقة الامتداد بمساحة 1950 فدانا، بجانب مشروعات الطرق الأخرى والتي من بينها استكمال تصميم الطريق الإقليمي أمام الحيين الرابع والخامس.

وقال رئيس الجهاز: في قطاع الكهرباء بلغ إجمالي الاستثمارات 597 مليون جنيه، وتشمل محطة محولات كهرباء بني سويف (شرق) لتغذية المدينة، و12 موزع كهرباء بالأحياء السكنية المختلفة، وشبكات كهرباء رئيسية وفرعية بالأحياء السكنية وبعض المناطق.

وأشار، إلى انها تشمل أيضا، شبكات إنارة الطريق الإقليمي، والحي الخامس والموزعات الخاصة بها والحي الرابع والموزعات الخاصة بها وكابلات الربط المغذية “التغذية الدائمة للقرية التكنولوجية”، وشبكات كهرباء منطقة ورش الشباب الجديدة، ومنطقة إسكان متميز بامتداد مركز المدينة.

وجارٍ، طرح محطة محولات بقدرة 200 ميجا فولت أمبير، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان الأكثر تميزاً بمركز المدينة، ومنطقة الإسكان الاجتماعي 3، وجارٍ اعتماد تصميم شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي 4، ومنطقة ورش الشباب الجديدة ومنطقة خدمات الصناعات المتوسطة.

وأضاف: في قطـاع الاتصالات بلغ إجمالي الاستثمارات 87 مليون جنيه، حيث تم تغذية القرية التكنولوجية بالاتصالات، وتشغيل سنترال سعة 20 ألف خط، وشبكـة اتصالات رئيسية وفرعية ببعض الأحياء السكنية والمناطق الأخرى،.

وجارٍ تنفيذ شبكة الاتصالات للحي الرابع ومنطقة الإسكان الاجتماعي أراضي (1 ،2 ، 4)، ومنطقة امتداد مركز المدينة إسكان متميز، لافتاً إلى أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الزراعة بلغ حوالي 49 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحة المسطحات الخضراء التـي تم تنفيذها وتنفيذ شبكات ري لها نحو 110 أفدنة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه في قطاع الإسكان بلغ حجم الاستثمارات 791 مليون جنيه، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحور الوحدات السكنية، تم وجارٍ تنفيذ 51549 وحدة سكنية ما بين وحدات تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو مشروعات خاصة أو أفراد.

وأكد، أنه يتم تنفيذ 2940 وحدة إسكان محدودى الدخل بمعرفة جهاز المدينة، و 2172 وحدة سكنية إسكان شباب ومستقبل، و756 وحدة سكنية إسكان قومي، و80 وحدة سكنية إسكان مطور، و 5304 وحدات سكنية إسكان اجتماعي بمعرفة وزارة الإسكان، و 2496 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمعرفة المحافظة.

وأضاف، كما يتم تنفيذ 3840 وحدة سكنية بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، و1584 وحدة بمعرفة بنك التعمير والإسكان، و352 وحدة بكومباوند طيبة، و296 وحدة بكومباوند الماسة، و30815 ألف وحدة سكنية بقطع الأراضي السكنية وابني بيتك، وجارٍ اعتماد التخطيط لـ912 وحدة بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن لكل المصريين.

وفي قطاع الخـدمات، أشار رئيس الجهاز إلى أن إجمالي الاستثمارات بلغ حوالي 269 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 113 مبنى خدميا متنوعا ما بين (مدارس – كليات – جامعة – وحدات صحية – مستشفيات – حضانات – مراكز شباب – ملاعب – قسم شرطة – وحدات إطفاء – مساجد – كنائس – مكاتب بريد – أسواق تجارية ومولات) وغير ذلك، وجار تنفيذ 5 مشروعات بأنشطة متنوعة.

وفي قطـاع الصـناعة، أوضح رئيس الجهاز، أن منطقة الصناعات الخفيفة بمساحة إجمالية 317 فدانا، تضم 143 قطعة أرض صناعى، و 407 قطع بمنطقة ورش شباب 300 م2، و85 مصنعا منتجا، و40 مصنعاً تحت الإنشاء، و220 ورشة تحت الإنشاء.

مضيفاً أن منطقة الصناعات المتوسطة بمساحة 950.7 فدان، تضم 217 قطعة أرض صناعى، و110 قطع مخازن، و 328 ورشة شباب 300 م2، و23 مصنعا منتجا، و 54 مصنعا تحت الإنشاء، بجانب 22 مصنعا آخر.

كما تم اعتماد التخطيط الفرعي للحي التاسع صناعي، والذي يضم 189 قطعة أرض صناعي، و55 قطعة مخازن ومناطق لوجيستية و37 قطعة معارض وخدمي، وتم أيضاً اعتماد التخطيط الفرعي للمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بعدد 321 قطعة صناعي، و149 قطعة مخازن، و 68 قطعة خدمي ومعارض.