الإسكان: 19.56 مليار جنيه استثمارات بالعاشر من رمضان حتى 2016/2017



بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة العاشر من رمضان منذ إنشاء المدينة وحتى خطة عام 2016 / 2017، بلغ 19.56 مليار جنيه، موزعة كالتالي: (8.3 مليار جنيه منذ إنشاء المدينة عام 1977 وحتى 30 / 6 / 2013 – 1.5 مليار جنيه بخطة عام 2013 / 2014 – 1.82 مليار جنيه بخطة عام 2014 / 2015 – 3.22 مليار جنيه بخطة عام 2015 / 2016 – 4.72 مليار جنيه بخطة عام 2016 / 2017)، موضحاً أن خطة عام 2017 – 2018، التى يتم تنفيذها حاليا تبلغ قيمتها 4.395 مليار جنيه.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بلغت خطة العام المالى 2016 / 2017، 4.72 مليار جنيه، تم توزيعها كالتالي (2 مليار جنيه في مشروع الإسكان الاجتماعى – 357 مليون جنيه في مشروع الإسكان المتوسط – 969 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب – 456 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي – 403 ملايين جنيه في قطاع الطرق – 321.5 مليون جنيه في قطاع الكهرباء – 119.8 مليون جنيه في قطاع الخدمات العامة – 8.8 مليون جنيه في قطاع الزراعة – 4.8 مليون جنيه في التجهيزات الإدارية).



وأكد الوزير أن قيمة الموازنات، وارتفاعها الكبير فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، يوضح الاهتمام بتنمية المدن الجديدة، وزيادة المشروعات المنفذة بمختلف القطاعات، وهو ما ينتج عنه توليد الآلاف من فرص العمل، وتحسين الخدمات المختلفة لسكان المدينة.



وبشأن المشروعات التنموية المختلفة التي يجري تنفيذها بالمدينة، أوضح المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه يجري تنفيذ وإنهاء عدد من مشروعات المرافق بأحياء المدينة (11 – 16 – 33:17)، ومرافق الإسكان المتوسط، ومنطقة المطورين الجنوبية، بإجمالي استثمارات 1.7 مليار جنيه، بجانب مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصناعي المعالج إلى مصرف بلبيس بطول 37 كم مزدوج بقطر 1500 مم، والذي تم ربطه بمحطة المعالجة الثلاثية (بطاقة 100 ألف م3/يوم(، ورافع بلبيس (بطاقة 360 ألف م3/يوم) عبر خط قطره 100 ألف مم، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار جنيه.



وأضاف المهندس عادل سعيد النجار: تم زراعة المسطحات الخضراء للأحياء (10 – 11 – 12 – 15 – 16)، وبعض الجزر للشوارع الرئيسية بالمدينة، بإجمالي استثمارات 30 مليون جنيه، وتم نفيذ شبكة طرق شريانية بالمناطق السكنية والصناعية بالأحياء (10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 30 – 31 – 33)، والطرق الفاصلة بالمرحلة الثانية بالمدينة، والمناطق الصناعية (أ 4 -أ 5 -أ 6)، وتطوير طريق العاشر / بلبيس، بإجمالي استثمارات 900 مليون جنيه.