الإسكان: 15886 دفعوا مقدمات حجز قطع الأراضي بـ 19 مدينة جديدة

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 15886 حاجزاً دفعوا مقدمات حجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاً، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، في 4 أيام، وسحب 115574 كراسة شروط حتى الآن. وقال مدبولى: دفع 12186

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 15886 حاجزاً دفعوا مقدمات حجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاً، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، في 4 أيام، وسحب 115574 كراسة شروط حتى الآن.



وقال مدبولى: دفع 12186 حاجزاً المقدمات لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وسحب 83473 كراسة شروط، بينما قام 3377 حاجزاً بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وسحب 26618 كراسة شروط، بجانب 323 حاجزاً دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وسحب 5483 كراسة شروط.



وأوضح الوزير أن تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، وكذا سحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.