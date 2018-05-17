الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى لدار مصر في العبور

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 120 وحدة (5 عمارات) أكواد (112 – 412) موقع 2، أرقام (16 – 17 – 18 – 22 – 27)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.وقال



بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 120 وحدة (5 عمارات) أكواد (112 – 412) موقع 2، أرقام (16 – 17 – 18 – 22 – 27)، بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تجهيز محاضر استلام الوحدات، لبدء التسليم للحاجزين على مدار 5 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد كل المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​