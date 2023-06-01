الإسكان: 10 يونيو..بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز والمتوسط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، يبدأ يوم السبت الموافق 10/6/2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 24/7/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية ( إسكان أكثر تميزاً – إسكان متميز – إسكان متوسط ) والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني (on line) بتاريخ 9/12/2022، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزاً بالحي الثاني من 1 : 65، يوم السبت 10/6/2023، والقطع من 66 : 131، يوم الأحد 11/6/2023، وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1 : 40، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 41 : 78، يوم الثلاثاء 13/6/2023.

ويتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38 : 80، يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، والقطع من 81 : 119، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 120 : 160، يوم السبت 17/6/2023، والقطع من 161: 206، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 207 : 274، يوم الإثنين 19/6/2023.

وأما القطع من 275 : 565، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 566 : 684، يوم الأربعاء 21/6/2023، وكذا تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز ” بيت الوطن ” بالتوسعات الجنوبية من 1 : 50، يوم الخميس 22/6/2023، والقطع من 51 : 102، يوم السبت 24/6/2023.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط، منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 1 : 479، يوم الأحد 25/6/2023، والقطع بمنطقة 375 فدانا – منطقة 1 من 1 : 230، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 231 : 940، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع بالمنطقة 375 فدانا منطقة 2 من 298 : 621، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 626 : 887، يوم الأربعاء 5/7/2023.والقطع من 896 : 1139، يوم الخميس 6/7/2023، والقطع من 1140 : 1184، يوم السبت 8/7/2023، والقطع من 1185 : 1230، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 1231 : 1184، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 1185 : 1230، يوم الثلاثاء 11/10/2023، والقطع من 1231 : 1284، يوم الإثنين 10/7/2023.

بجانب تسليم القطع بمنطقة 375 – منطقة 3، من 6 : 559، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 560 : 630، يوم الأربعاء 12/7/2023، والقطع من 631 : 1400، يوم الخميس 13/7/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 16/7/2023 : الإثنين 24/7/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة للتسليم هي (بطاقة الرقم القومي – إيصال سداد القسط الأول – خطاب البنك )، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.