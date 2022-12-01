الإسكان: وصلنا بنسبة تغطية الصرف الصحي لـ 96% في الحضر و42% في الريف

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطور موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من (2014 – 2022)، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 97 % : 98.7 % + تحسين ورفع كفاءة الخدمة، وأطوال الشبكات من 148 : 180 ألف كم، وكمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم (9 مليار م3 / سنة) : 33.6 مليون م3/يوم (12.2 مليار م3 / سنة) / حوالى 3 آلاف محطة مياه شرب.

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى من 50 % (79 % حضر – 12 % ريف) : 67 % (96 % حضر – 42 % ريف)، وأطوال الشبكات من 42 : 55 ألف كم، وطاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 10.5 مليون م3/يوم (3.8 مليار م3 / سنة) : 18 مليون م3/يوم طاقة تصميمية، والتصرف الفعلى لها 15 مليون م3/يوم (5.48 مليار م3 / سنة) / حوالى 560 محطة معالجة صرف صحي.