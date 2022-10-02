«الإسكان والمرافق» تنهى 52% من سوق الناصرية بالإسكندرية بتكلفة 13.7 مليون جنيه

أنهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية نحو %52 من أعمال إنشاء السوق الحضارية بمنطقة إسكان الناصرية العامرية 2 الاجتماعى، غرب المحافظة وبتكلفة إجمالية تُقدر بـ 13.758 مليون جنيه.

يذكر أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لمصدر مسئول.

من جانبه، قال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن مشروع السوق الحضارية يأتى ضمن حزمة مشروعات تم رصدها لتنمية منطقة العامرية، منها تطوير شبكتى الصرف الصحى، والطرق.

وأضاف أنه تم رصد منحة تمويل المشروعات الثلاثة لمحافظة الإسكندرية بإجمالى 54 مليون جنيه، وتستهدف تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة وطبيعتها وتقديم خدمات عاجلة لقاطنى غرب الثغرة.

وتنفذ مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، أربعة مشروعات بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 39.814 مليون جنيه، وتشمل إقامة سوق الناصرية بتكلفة 13.758 مليون، وتشييد مبان إنشائية عاجلة بمجزر العامرية بقيمة 1.817 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت لـ %65، إضافة إلى إنشاء عنبر متكامل بمجزر العامرية الآلى بنحو 5.773 مليون جنيه، والتى قاربت أعماله على الانتهاء بنسبة تنفيذ فاقت الـ %95 فضلا عن الانتهاء من تدعيم وتأهيل جراج سانت كاترين بمنطقة المنشية بقيمة تقدر 6.135 مليون.

من ناحية أخرى، تقوم مديرية الإسكان بترميم فيلا إستراحة محافظ الإسكندرية بمنطقة الهانوفيل غرب المحافظة، بإجمالى قيمة تعاقدية 2.693 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها %45 بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة مستشفى الطب النفسى بالمعمورة بقيمة تعاقدية بَلَغت نحو 3.133 مليون.