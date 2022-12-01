الإسكان: نشارك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بقيمة 1.1 تريليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أهم ما أضافته مدن الجيل الرابع من مشروعات للاستثمار، هو مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لـ 63 مطوراً عقارياً لتنفيذ 63 مشروعاً على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، موزعة كالتالى:

7 مشروعات ذات مساحات كبيرة “أكبر من 400 فدان”.

10 مشروعات بمساحات أقل من 400 فدان.

46 مشروعاً صغيراً “شركة صواري”.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي المشروعات يبلغ حجم الاستثمار فيها 1.1 مليار جنيه، تبلغ حصة الدولة منها 311 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال كلمته على هامش افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، من المتوقع أن توفر تلك المشروعات 200 ألف فرصة عمل، ويصل المدى الزمنى والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة.

وأوضح، الجزار، بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة بواسطة وزارة الإسكان فى إقليم الدلتا خلال الفترة من (2014 – 2022)، 96 مليار جنيه، موزعة كالتالى (30 مليار جنيه فى قطاع الإسكان – 10 مليارات جنيه فى قطاع الطرق – 51 مليار جنيه فى قطاع المرافق – 5 مليارات جنيه فى قطاع الخدمات).

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة فى محافظات الدلتا بواسطة وزارة الإسكان، 100 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 30 مليار جنيه، بخلاف مشروع سكن كل المصريين، والإسكان البديل للمناطق الخطرة.

فيما بلغ عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة بواسطة وزارة الإسكان، 748 مشروعاً، بتكلفة 38 مليار جنيه، موزعة كالتالى:

(69 مشروعاً لمياه الشرب تم تنفيذها، بتكلفة 7.2 مليار جنيه – 91 مشروعاً لمياه الشرب جارٍ تنفيذها، بتكلفة 3.3 مليار جنيه – 342 مشروعاً للصرف الصحى تم تنفيذها، بتكلفة 12.6 مليار جنيه – 246 مشروعاً للصرف الصحى جارٍ تنفيذها، بتكلفة 14.7 مليار جنيه.